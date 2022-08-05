Квартальний дохід EPAM зріс на 35,6% до 1,195 млрд дол.

5 августа 2022 г., 16:50

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EPAM Systems, одна з провідних компаній у світі з надання послуг цифрової трансформації та розробки продуктів, оприлюднила результати за другий квартал, який закінчився 30 червня 2022 року.



«Наші високі результати за другий квартал відображають стійкість, гнучкість і зосередженість EPAM на тому, що компанія справляється з наслідками війни в Україні», - наголосив Аркадій Добкін, генеральний директор і президент EPAM. - «Прискорення нашої стратегії дозволить EPAM продовжити нашу траєкторію зростання, розвиваючи можливості консалтингу та надання послуг нового покоління, інвестуючи в наших людей і спільноти, а також керуючи змінами для клієнтів через стратегію та реалізацію одночасно. Я залишаюся впевненим, що ми зможемо продовжувати виконувати цей короткостроковий виклик і стати більш різноманітною, більш стійкою та більш актуальною глобальною компанією».



Доходи компанії зросли за період зросли до 1,195 млрд дол., що на 313,5 млн дол. або 35,6% більше, ніж торік. У незмінній валюті доходи зросли на 40,1% у порівнянні з другим кварталом 2021 року. Придбання, завершені протягом останніх дванадцяти місяців, сприяли зростанню доходів у кварталі на 6,2%.



Операційний прибуток за стандартами не за GAAP склав 177,5 млн дол., збільшившись на 22,2 млн дол., або на 14,3%, порівняно зі 155,2 млн дол. у другому кварталі 2021 року.



Розбавлений прибуток на акцію («EPS») за GAAP становив 0,32 дол., що на 1,62 дол., або 83,5%, менше порівняно з 1,94 дол. у другому кварталі 2021 року, головним чином через вплив підвищення курсу валют на внутрішньофірмову кредиторську заборгованість.



Станом на 30 червня 2022 р. грошові запаси, їх еквіваленти та кошти з обмеженнями становили 1,296 млрд дол., що на 153,7 млн дол., або на 10,6%, менше зрівнюючи з станом у 1,449 млрд дол. на 31 грудня минулого року.



Загальна чисельність персоналу станом на завершення кварталу становила приблизно 61 300 осіб. До цієї кількості входять приблизно 54 850 фахівців із впроваджень, що на 28,1% більше, ніж рік тому.



EPAM очікує дохід за третій квартал щонайменше 1,210 млрд дол. на основі GAAP, що відображатиме річний темп зростання мінімум на 22%, з урахуванням несприятливого впливу перерахунку іноземної валюти приблизно на 4%.



Компанія очікує, що розбавлений прибуток на акцію за GAAP становитиме щонайменше 1,65 дол.

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