LG Display представила найшвидшу в світі 27-дюймову OLED-панель з частотою 540 Гц

Компанія LG Display взяла участь у виставці K-Display 2025, яка проходить у Сеулі протягом трьох днів, починаючи з 7 серпня. На своєму стенді вона продемонструвала інноваційні технології та продукти, від великих, середніх і малих панелей до автомобільних дисплеїв. LG Display представила інновації в області OLED й дисплейні рішення, які поєднують сьогодення і майбутнє, під гаслом «Формуючи майбутнє». Зокрема, на виставці представлена зона досвіду, де відвідувачі можуть безпосередньо ознайомитися з першими і кращими в світі технологіями, що дозволить їм краще зрозуміти можливості LG Display.



Виставковий простір OLED Heritage дозволяє відвідувачам побачити технологічне лідерство, досягнуте LG Display з моменту, коли компанія стала першою в світі, яка успішно налагодила масове виробництво великоформатних OLED-панелей. Ця подорож охоплює прототип 15-дюймової OLED-панелі компанії 2009 року, який заклав основу для OLED-панелей для телевізорів, а також тандемну OLED-панель з двошаровою структурою, структуру атома дейтерію OLED другого покоління, технологію Micro Lens Array (MLA) OLED третього покоління і структуру Primary RGB Tandem OLED четвертого покоління. Все це представлено таким чином, щоб відвідувачі могли більш наочно зрозуміти технологію OLED.



Біля входу на стенд відвідувачі можуть побачити 83-дюймову OLED-панель LG Display з технологією OLED четвертого покоління, яка була вперше представлена компанією в цьому році. OLED четвертого покоління досягає максимальної яскравості 4000 ніт завдяки першій в галузі технології Primary RGB Tandem, в якій три основні кольори світла (червоний, зелений і синій) складені у вигляді незалежних шарів.





Крім того, компанія вперше представила найшвидшу в світі OLED-панель для моніторів. 27-дюймова OLED-панель (QHD) LG Display з частотою 540 Гц використовує технологію Dynamic Frequency & Resolution (DFR) для досягнення надвисокої частоти оновлення до 720 Гц (HD) в залежності від потреб користувача. У поєднанні з технологією OLED четвертого покоління вона забезпечує найвищий рівень якості зображення серед OLED-панелей для моніторів, з передачею кольору 99,5% DCI-P3 і максимальною яскравістю 1500 ніт.



Також на виставці представлена 45-дюймова OLED-панель 5K2K (5120×2160), яка має найвищу роздільну здатність серед наявних OLED-панелей для моніторів.



Відвідувачі також мають можливість ознайомитися з різними автомобільними дисплейними технологіями та продуктами LG Display в автомобільному салоні з концепцією житлового простору, яка сприяє повністю автономній мобільності, що виходить за рамки програмно-визначених транспортних засобів (SDV).



57-дюймовий РК-дисплей Pillar-to-Pillar в центрі салону є найбільшим автомобільним дисплеєм, доступним в даний час, і забезпечує інформаційні та розважальні функції завдяки своєму природному вигнутому екрану. Також представлений 32,6-дюймовий зсувний OLED-дисплей для автомобілів, який при необхідності розгортається вниз, а також надяскравий 29-дюймовий РК-дисплей для зовнішньої установки, який можна використовувати як для реклами, так і для зв'язку із зовнішнім світом.



Крім того, LG Display демонструє 47,8-дюймовий РК-дисплей LTPS, оснащений технологією Switchable Privacy Mode (SPM), яка дозволяє налаштувати екран перед пасажирським сидінням так, щоб він не був видимий з водійського сидіння. Компанія також представляє перший у світі джог-диск для автомобілів, в якому використовується розтяжний дисплей, який може розтягуватися до 53%. Цей інноваційний продукт зберігає гладку і плоску форму, коли не використовується, але при натисканні кнопки розтягується, утворюючи поворотний регулятор.



Крім того, представлений 14-дюймовий Tandem ATO з тандемною структурою LG Display, вперше в галузі, який забезпечує високу яскравість при низькому енергоспоживанні, а також дозволяє створити тонкий і легкий дизайн з однією скляною підкладкою. 14,5-дюймовий РК-дисплей, представлений разом з ним, використовує передову технологію оксидного TFT і енергоощадне підсвічування для максимального продовження терміну служби батареї, забезпечуючи оптимізоване рішення для дисплеїв в епоху AI, коли споживання енергії значно вище.



«Технологічна еволюція OLED під керівництвом LG Display змінює парадигму дисплеїв», — заявив представник LG Display. «Ми забезпечимо стійку технологічну конкурентоспроможність і надамо диференційовану цінність для клієнтів, не тільки доводимо комерційні технології до зрілості, але і ретельно готуємо науково-дослідні можливості для майбутніх технологій».

