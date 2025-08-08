SanDisk співпрацюватиме з SK hynix для стандартизації технології флешпам'яті з високою пропускною здатністю

8 августа 2025 г., 14:25

Компанія Sandisk оголосила про підписання меморандуму про взаєморозуміння (MOU) з SK hynix щодо спільної роботи над створенням специфікації для High Bandwidth Flash — нової технології, розробленої для забезпечення прориву в місткості та продуктивності пам'яті для наступного покоління AI-висновок. Завдяки цій співпраці компанії сподіваються стандартизувати специфікацію, визначити технологічні вимоги та дослідити можливості створення технологічної екосистеми для High Bandwidth Flash.



«Співпрацюючи з SK hynix над визначенням специфікації High Bandwidth Flash, ми вирішуємо критичну потребу в масштабованій пам'яті в галузі штучного інтелекту», — сказав Альпер Ілкбахар (Alper Ilkbahar), виконавчий віцепрезидент і технічний директор, а також член технічної консультативної ради HBF в Sandisk. «Ця співпраця прискорює інновації та надасть галузі нові інструменти для обробки експоненціальних потреб у даних майбутніх додатків. Наша робота допоможе забезпечити ефективне рішення для задоволення світових технологічних потреб і перевершить очікування наших клієнтів».



«Існує постійно зростальна потреба в рішеннях, що відповідають викликам обчислювальної техніки наступного покоління», — зазначив д-р Хюн Ан (Hyun Ahn), президент і головний директор з розвитку (CDO) компанії SK hynix. «Завдяки нашій співпраці з Sandisk над стандартизацією специфікації High Bandwidth Flash ми активно сприяємо комерціалізації цієї інноваційної технології, яка, на нашу думку, є ключовою для розкриття повного потенціалу штучного інтелекту та робочих навантажень даних наступного покоління».



У міру того як AI-моделі стають все більшими та складнішими, робочі навантаження на виведення вимагають як великої пропускної здатності, так і значно більшої місткості пам'яті. Розроблена для робочих навантажень на виведення штучного інтелекту у великих дата-центрах, малих підприємствах і периферійних додатках, технологія HBF покликана забезпечити пропускну здатність, порівнянну з пам'яттю з високою пропускною здатністю (HBM), при цьому забезпечуючи в 8-16 разів більшу місткість HBM за аналогічною вартістю.



Технологія HBF від Sandisk, що базується на технології BiCS та запатентованій технології з'єднання пластин CBA і розроблена протягом останнього року за участю провідних гравців галузі штучного інтелекту, була визнана «Найкращою та найінноваційнішою технологією» на виставці FMS: the Future of Memory and Storage 2025. Sandisk планує поставити перші зразки своєї пам'яті HBF у другій половині 2026 року та очікує, що зразки перших пристроїв для штучного інтелекту з HBF будуть доступні на початку 2027 року.



Sandisk нещодавно оголосила про створення Технічної консультативної ради, яка буде керувати розробкою та стратегією її технології пам'яті HBF. Рада, що складається з експертів галузі та старших технічних керівників як з Sandisk, так і з інших компаній, буде надавати стратегічні рекомендації, технічні знання, ринкові перспективи та формувати екосистему, що базується на стандартах.

