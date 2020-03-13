Квартальный доход Adobe первые превысил 3 млрд долл.

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Компания Adobe сообщила итоги первого финансового квартала, который закончился у нее 28 февраля.
Хотя первый квартал Adobe был стабильным, компания стала последней, кто предупредил о проблемах во втором квартале от воздействия коронавируса.
Во втором квартале Adobe прогнозирetn общий доход в размере 3,175 млрд долл. и скорректированную прибыль на акцию в размере 2,35 доллара.
Adobe заявила, что, хотя она ожидает, что ее доход и прибыль будут относительно предсказуемыми в результате ее бизнес-модели, основанной на подписке. Но вероятнее всего. предприятия будут откладывать принятие решений о покупке решения и консалтинговых услуг, а также сокращать расходы на маркетинг из-за распространения COVID-19.
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