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Квартальный доход Adobe первые превысил 3 млрд долл.

13 марта 2020 г., 13:35
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Компания Adobe сообщила итоги первого финансового квартала, который закончился у нее 28 февраля.

 
Отмечается, что в годовом сравнении выручка выросла на 19%, до 3,09 млрд долл. Чистая прибыль составила 955 млн долл. или 1,96 долл. на акцию. Аналитики прогнозировали доход на уровне 3,05 млрд долл.

 

Выручка Adobe Digital Media составила 2,17 млрд долл., увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как доход от Creative вырос до 1,82 млрд долл. Что касается подразделения Document Cloud составил 351 млн долл.
 
«Adobe обеспечила стабильный доход, прибыль и денежные потоки в первом квартале», - заявил Джон Мерфи, исполнительный вице-президент и финансовый директор Adobe.


Хотя первый квартал Adobe был стабильным, компания стала последней, кто предупредил о проблемах во втором квартале от воздействия коронавируса.

Во втором квартале Adobe прогнозирetn общий доход в размере 3,175 млрд долл.  и скорректированную прибыль на акцию в размере 2,35 доллара.

Adobe заявила, что, хотя она ожидает, что ее доход и прибыль будут относительно предсказуемыми в результате ее бизнес-модели, основанной на подписке. Но вероятнее всего. предприятия будут откладывать принятие решений о покупке решения и консалтинговых услуг, а также сокращать расходы на маркетинг из-за распространения COVID-19.


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