Память DRAM и NAND ожидает заметное подорожание

13 марта 2020 г., 13:55

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Вспышка коронавируса заставляет вносить мгновенные изменения в прогнозы развития ключевых направлений мирового ИТ-рынка.

На рынке памяти DRAM и NAND возможно замедление спроса вследствие снижения роста потребительской активности. В то же время, средние цены на память обеих типов продолжат рост в первом и втором кварталах вследствие низкого уровня складских запасов у потребителей. В настоящее время тремя типами электроники с наиболее высокой зависимостью от памяти NAND и DRAM являются направления ноутбуков, серверов и смартфонов.

Прогнозируется, что в начальной четверти года ASP памяти DRAM вырастет на 5% «QoQ», а в наступающем квартале рост составит еще 10%. Рост в третьем и четвертом кварталах достигнет 10 и 5% соответственно, а в целом за год память подорожает в среднем на 30%. При худшем сценарии развития событий рост по итогам года не превысит 20%.

Память NAND ожидает рост ASP на 5% в начальной и второй четвертях года, а в целом за год позитивная динамика составит 15%. Худший сценарий говорит о возможном росте в кварталах первого полугодия на 5 и 3% соответственно, при резком спаде на 10-15% в конце года. Как итог, в 2020 г. возможно удешевление памяти на 5%.

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