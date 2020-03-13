Zebra Technologies представила принтер для мобильных сотрудников

13 марта 2020 г., 12:45

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Компания Zebra Technologies представила мобильный принтер ZQ210 для транспорта и логистики, розничной торговли и гостиничного дела.



Как отмечается, это универсальное устройство способно выполнять несколько функций, что делает его более эффективным и снижает совокупную стоимость владения.

Новый принтер ZQ210 поддерживает печать на разных носителях, что, по заявлению производителя, делает его одним из немногих принтеров в своей ценовой категории, которые можно использовать для печати чеков и этикеток. Носители легко меняются в зависимости от цели печати.

Принтер также поддерживает печать на самоклеящихся этикетках. Такие этикетки поставляются в рулонах без подложки, имеют специальное клеевое покрытие и легко отделяются друг от друга. Отсутствие подложки сокращает количество мусора и позволяет не задумываться об утилизации. Менять носители можно где и когда угодно.

Принтер легко заряжается на ходу: в машине или от внешнего аккумулятора через USB-кабель. Он поддерживает технологии Bluetooth 4 и NFC, а также возможности Android, что облегчает подключение принтера к другим устройствам. Черно-белый OLED-экран упрощает работу с принтером. На нем отображается информация о процессе печати, необходимая для продуктивной работы.

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