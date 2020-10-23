Квартальные продажи Eaton упали почти на треть до 3,9 млрд долл.

23 октября 2020 г., 14:45

0

Tweet

Компания-поставщик решений для управления энергией Eaton сообщила, продажи во втором квартале 2020 года составили 3,9 млрд долл., что на 30% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Органические продажи упали на 22%. Приобретения активов добавили 2% к продажам



«Мы ожидаем, что некоторым из наших рынков потребуется время для восстановления, поэтому мы решили запустить долгосрочную программу реструктуризации», - сообщил Крейг Арнольд, председатель правления и CEO Eaton. «Стоимость программы оценивается в 280 млн долл., включая 187 млн, уже направленные на программу в завершившемся квартале. Основные затронутые конечные рынки — коммерческая аэрокосмическая отрасль, нефтегазовая отрасль, грузовики класса NAFTA 8 и североамериканские/европейские легкие автомобили. Мы ожидаем, что программа реструктуризации принесет выгоду в размере 200 млн долл. к 2023 году, когда будет полностью реализована».



Маржинальная прибыль компании по направлениям бизнеса во втором квартале составила 14,7%, что отражает общее снижение маржи на 25%. Доход от операций во втором квартале составил 757 млн долл., а свободный денежный поток — 667 млн долл. Доход от операций компании за последние шесть месяцев составил 1,080 млрд долл., а свободный денежный поток — 878 млн долл.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!