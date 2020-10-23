Samsung и ASBIS продвигают комплексные решения для видео-конференций

23 октября 2020 г., 14:09

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Компании «Samsung Electronics Украина» и «АСБІС-Украина» объявили о совместном продвижении комплексных решений для видео-конференций на базе дисплеев Samsung и веб-камер Logitech. Они охватывают широкий диапазон от оснащения персональных рабочих мест до переговорных комнат.

При необходимости оборудования рабочего места доступен широкий выбор размеров, разрешения и типов экранов дисплеев Samsung — от сверхшироких изогнутых до традиционных плоских, благодаря чему компании могут выбрать точную конфигурацию, необходимую каждому сотруднику для продуктивной совместной работы как дома, так и в офисе. Добавив решение Logitech для проведения видеоконференций, совместимое с USB (например, конференц-камеру MeetUp или Rally, вебкамеру Brio, C930e или C925e), любое место можно оперативно превратить в интегрированную и высокоэффективную рабочую среду.

Устройства для переговорных комнат от Logitech поддерживают режим plug-and-play, позволяют управлять совещанием одним прикосновением и являются сертифицированными для работы с ведущим в отрасли программным обеспечением, таким как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Благодаря широкому выбору размеров дисплея Samsung и масштабируемым комплектам для видеосвязи Logitech, комплексные решения для переговорных комнат являются наиболее эффективными и простыми в использовании. Компании могут быть уверены, что найдут для себя оптимальную конфигурацию для любого конференц-зала, независимо от его размеров, планирования или собственного бюджета.

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