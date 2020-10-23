 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 42 (1237)

11.10 - 18.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Samsung и ASBIS продвигают комплексные решения для видео-конференций

23 октября 2020 г., 14:09
0 
 

Samsung и ASBIS продвигают комплексные решения для видео-конференций

Компании «Samsung Electronics Украина» и «АСБІС-Украина» объявили о совместном продвижении комплексных решений для видео-конференций на базе дисплеев Samsung и веб-камер Logitech. Они охватывают широкий диапазон от оснащения персональных рабочих мест до переговорных комнат.

При необходимости оборудования рабочего места доступен широкий выбор размеров, разрешения и типов экранов дисплеев Samsung — от сверхшироких изогнутых до традиционных плоских, благодаря чему компании могут выбрать точную конфигурацию, необходимую каждому сотруднику для продуктивной совместной работы как дома, так и в офисе. Добавив решение Logitech для проведения видеоконференций, совместимое с USB (например, конференц-камеру MeetUp или Rally, вебкамеру Brio, C930e или C925e), любое место можно оперативно превратить в интегрированную и высокоэффективную рабочую среду.

Устройства для переговорных комнат от Logitech поддерживают режим plug-and-play, позволяют управлять совещанием одним прикосновением и являются сертифицированными для работы с ведущим в отрасли программным обеспечением, таким как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Благодаря широкому выбору размеров дисплея Samsung и масштабируемым комплектам для видеосвязи Logitech, комплексные решения для переговорных комнат являются наиболее эффективными и простыми в использовании. Компании могут быть уверены, что найдут для себя оптимальную конфигурацию для любого конференц-зала, независимо от его размеров, планирования или собственного бюджета.

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  