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В Украине представлены TWS-наушники TCL

23 октября 2020 г., 15:36
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В Украине представлены TWS-наушники TCL — SOCL500 и ACTV500TWS

По сообщению «АСБИС-Украина», в партнерской сети компании стартовали продажи наушников TCL моделей SOCL500 и ACTV500TWS. Это первые беспроводные наушники от производителя, созданные по технологии True Wireless Stereo (TWS).

Оба устройства оснащены динамиками диаметром 5,8 мм, которые обеспечивают насыщенные басы, чистые средние и высокие частоты. Кроме того, драйверы расположены за вкладышами: такая конструкция создает пространство между ухом и драйверами для воспроизведения звука высокого качества.

Для SOCL500 заявлено до 6,5 часов непрерывного воспроизведения, а кейс позволяет выполнить еще три полных зарядки на 19,5 часов, что обеспечивает общее время воспроизведения до 26 часов. Благодаря конструкции антенны, которая ориентирована на усиление приема Bluetooth-сигнала, наушники работают на полную мощность даже в переполненном общественном транспорте.

В свою очередь, модель ACTV500TW способна на 6,5 часов непрерывного воспроизведения, а чехол — на четыре дополнительных полных подзарядки на 27 часов, соответственно, общее время воспроизведения составляет до 33 часов. Кейс поддерживает быструю зарядку, в частности беспроводную (15 минут для 1 часа воспроизведения) через USB Type-C. Кроме того, есть возможность беспроводной подзарядки.

В Украине представлены TWS-наушники TCL — SOCL500 и ACTV500TWS

Оба продукта обеспечивают водонепроницаемость по международному промышленному стандарту IPX4. Для защиты от влаги SOCL500 имеет водоотталкивающий корпус и микрофонную сетку, защищающую разъемы от дождя, пота и случайного пролития. Кроме того, позолоченные контактные группы внутри корпуса не реагируют на пот. Модель ACTV500TWS, дополнительно к аналогичным характеристикам, имеет сертификат IPX5, что придает пользователям уверенности за использование во время интенсивных занятий спортом.

Цветовая линейка SOCL500 включает варианты Sunrise Purple, Sunset Orange, Ocean Blue и Phantom Black.

ACTV500TWS представлены в двух вариациях: Copper Dust и Copper Ash. Наушники с блестящими медными вставками различаются основным цветом корпуса — черным и белым соответственно.

Беспроводные наушники TCL SOCL500 стоят 1799 грн, а ACTV500TWS можно приобрести за 2199 грн.

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