Квартальний виторг Microsoft зріc на 18% до 62 млрд дол.

31 января 2024 г., 9:35

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Microsoft перевершила прогнози щодо доходів у другому кварталі завдяки сильним хмарним технологіям



Microsoft презентувала фінансові підсумки за свій другий фінансовий квартал



Компанія перевершила прогнози Уолл-стріт щодо прибутку, оскільки нові функції штучного інтелекту допомогли залучити клієнтів до її хмарних і Windows-сервісів.



"Ми перейшли від розмов про АІ до його масштабного застосування, - заявив генеральний директор компанії Сатья Наделла (Satya Nadella). - Впроваджуючи АІ на всіх рівнях нашого технологічного стека, ми залучаємо нових клієнтів і допомагаємо досягти нових переваг і підвищення продуктивності в кожному секторі".



Загальний виторг Microsoft зріc на 18% до 62 млрд дол. у кварталі, що завершився 31 грудня, порівняно з середньою оцінкою аналітиків у 61,12 млрд дол.



Скоригований прибуток склав $2,93 на акцію, що перевищило середню оцінку в $2,78 на акцію.



Дохід підрозділу Microsoft Intelligent Cloud, в який входить платформа хмарних обчислень Azure, зріс на 20% до 25,9 млрд дол. Продажі Azure, по якім Microsoft не розкриває цифру в доларах, зросли на 30% - це найкращий показник за останні чотири квартали.



Бретт Іверсен (Brett Iversen), віце-президент Microsoft зі зв'язків з інвесторами, повідомив агентству Reuters, що 6 відсоткових пунктів зростання Azure у другому кварталі припадає на АІ. Це вдвічі більше, ніж було у першому кварталі.



Продажі в сегменті персональних комп'ютерів Microsoft, який включає операційну систему Windows та ігровий бізнес, зросли на 19% до 16,9 млрд дол. Аналітики очікували 16,8 млрд дол.



Підрозділ Microsoft Productivity and Business Process, до якого входить соціальна мережа LinkedIn та MS Office, повідомив, що продажі зросли на 13% до 19,2 мільярда доларів, що також перевершило прогнози.



У листопаді Microsoft почала продавати Copilot, асистента зі штучним інтелектом, який може підбивати підсумки електронної пошти або створювати слайд-шоу, за $30 на місяць, що, на думку аналітиків, є преміальною ціною. За даними Visible Alpha, перші продажі продукту відобразилися на комерційних показниках програмного забезпечення Office, де дохід компанії зріс на 17%. Це порівняно з 14,2% - очікуваннями аналітиків щодо зростання комерційних продажів Office. Microsoft не наводить абсолютну цифру продажів у доларах.



У вівторок Iversen повідомила, що Office, у рамках якого продається Copilot, зараз має 400 мільйонів платних підписників, порівняно з 382 мільйонами у квітні минулого року.



Капітальні витрати Microsoft зросли на 300 млн дол. у порівнянні з попереднім кварталом до 11,5 млрд дол., що дозволить компанії витратити понад $46 млрд у цьому фінансовому році.

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