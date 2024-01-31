ГУР «поклав» сервер спецзв’язку міністерства оборони росії

31 января 2024 г., 8:15

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки «ліг» сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку.

Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони рф, які користувались вказаним розташованим у москві сервером.

Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

Зазначається, що відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору росії, зокрема ― військових.

Кібероперація ― триває, як зазначає ГУР.

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