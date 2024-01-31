Quantum-Systems розпочинає постачання 100 БПЛА Trinity в Україну

31 января 2024 г., 10:35

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За повідомленням German Aid to Ukraine, німецький виробник безпілотників Quantum-Systems розпочав постачання в Україну 100 безпілотників Trinity різних моделей відповідно до графіка. Постачання цих БПЛА було анонсовано у вересні 2023 року під час зустрічі генерального директора компанії Quantum-Systems Флоріана Зайбеля (Florian Seibel) з мером Києва Віталієм Кличком на саміті Інституту Стерна Стюарта.



Компанія, яка бере найактивнішу участь в оборонній кампанії України, фактично дарує ці безпілотники. Quantum-Systems також постачає сотні БПЛА Vector в Україну за дорученням уряду Німеччини.



Представник компанії підтвердив у листопаді минулого року, що вони планують навчити українських солдатів роботі з цими БПЛА в січні 2024 року.



Повідомляється, що українські оператори завершили підготовку інструкторів в Україні, і що перше постачання в міську адміністрацію Києва відбудеться цього місяця.



Особливо цікаво зазначити, що це був "тренінг для інструкторів". Це означає, що українські оператори отримали можливість тренуватися на Trinity. Теоретично це означає, що в майбутньому вони більше не залежатимуть від зовнішніх інструкторів.



Як і де будуть розміщені 100 БПЛА Trinity різних модифікацій залежить від міської адміністрації Києва. У принципі, ці безпілотники підходять для оцінки збитків від бойових дій. Це означає, що їх використовують для точного картографування пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів після, наприклад, російських атак. Однак є ймовірність, що Trinity можна буде побачити та на полі бою.



Як уже зазначалося, німецька компанія поставляє в Україну широкий спектр моделей Trinity. До їх числа входить і Trinity Tactical. Її можна використовувати, наприклад, для забезпечення спецпідрозділів, що діють на території противника або в ізольованих районах, зображеннями в режимі реального часу, оскільки вони не можуть чекати джерел із тилових ешелонів.



Завдяки модульній системі Trinity підіймається в повітря протягом кількох хвилин і виконує автоматичні завдання з тактичного картографування та візуалізації місцевості. Всього за один політ один безпілотник може покрити площу в 700 гектарів або лінійний коридор завдовжки 90 кілометрів.

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