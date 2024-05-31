Українські правоохоронці спільно з західними партнерами викрили міжнародну мережу хакерів

31 мая 2024 г., 12:35

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Служба безпеки та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС провели масштабну спецоперацію у 8 країнах Європи. У результаті спільних дій викрито понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, зокрема, Pikabot, System BC, Bumblebee, Smokeloader та IcedID.

За матеріалами міжнародного розслідування, зловмисники «зламували» мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам. Серед них і російські угруповання BlackBasta, Revil та Conti.

Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення. Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів.

За матеріалами справи, для отримання таємних відомостей зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок.

Під час обшуків в Україні, за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також серверне обладнання з доказами злочинних дій. Співробітники СБУ провели обшуки також у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі.

Спецоперацію проводилася спільно з Національною поліцією України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Паралельно у 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили більш як 90 серверів та заблокували понад 1000 доменів, які використовували хакери.

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