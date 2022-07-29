Квартальний чистий прибуток Qualcomm зріс на 84% до 3,73 млрд дол.

29 июля 2022 г., 9:35

Компанія Qualcomm презентувала підсумки третього кварталу свого 2022 фінансового року, який завершився 26 червня.



Продаж компанії зріс до 10,94 млрд дол. з минолорічних 8,06 млрд дол. за той же період - тобто зафіксовано зростання на 41%.



Чистий прибуток зріс ще більше - на 84% до 3,73 млрд дол. На скоригованій основі прибуток дорівнював 2,96 долара на акцію, що більше прогнозу аналітиків у 2,86 долара.



Підрозділ Qualcomm CDMA Technologies, який займається розробкою чіпів, показав виторг у 9,38 млрд дол., тобто зростання за рік було на 45%. У сегменті смартфонів квартальний виторг Qualcomm досяг 6,15 млрд доларів проти 3,86 млрд доларів роком раніше. Рішень для Інтернету речей було поставлено зріс на 1,7 млрд дол., що на 31% більше, ніж рік тому. Напівпровідникових компонент для систем радіозв'язку продано на 9% більше - 1,05 млрд дол. Для автопрому компанія відвантажила процесорів на 350 млн дол. тут зростання на 38%.



Ліцензування дало компанії ще 3 млрд дол., що на 67% більше у річному вимірі.



Керівництво Qualcomm очікує дохід у наступному кварталі на рівне 11-11,8 млрд дол. Експерти більш оптимістичні - їх прогноз 12 млрд дол.

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