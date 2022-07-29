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​Світовий банк оцінив збитки українського телекому у 2,6 млрд дол.

29 июля 2022 г., 8:35
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До повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом.

Лише за минулий рік:

  • понад 7000 соціальних об’єктів підключено до інтернету,
  • понад 1 млн українців у 3000 сіл вперше отримали можливість скористатися високошвидкісним інтернетом.


Як повідомляє Мінцифри, після російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:

  • 1,79 млрд дол. - щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру,
  • 0,71 млрд дол. - закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва,
  • 0,1 млрд дол. - сума збитків компаній через недоотриману абонплату.


Оцінку здійснила команда Світового банку у співпраці з Мінцифрою, НКЕК та Київською школою економіки. Також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.

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