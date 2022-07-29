Україна буде більш тісно співрацювати з США у сфері кібербезпеки

29 июля 2022 г., 10:45

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації підписала Меморандум про співробітництво щодо співпраці у сфері кібербезпеки з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Департаменту національної безпеки Сполучених Штатів Америки (CISA).



Як підкреслюється, налагодження більш глибокої співпраці з американськими партнерами є ще одним важливим кроком для інтеграції українських кіберзахисників у світове фахове кіберсередовище. США разом з Україною є країнами, на які здійснюється найбільша кількість кібератак. Тому обмін досвідом та об’єднання зусиль у протистоянні кіберагресії дасть можливість обом державам значно ефективніше захищати власні інформаційні ресурси.



«Цей меморандум символізує тривале партнерство та узгодженість у захисті наших спільних цінностей шляхом посиленого обміну інформацією в режимі реального часу між відомствами та критично важливими секторами та відданої співпраці для розвитку стійкого партнерства», – наголосив після підписання заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.



Директор CISA Джен Істерлі, своєю чергою, підкреслила, що підписаний документ поглибить співпрацю CISA в галузі кібербезпеки з українськими партнерами: «Я вітаю героїчні зусилля України, спрямовані на захист своєї нації від безпрецедентної російської кіберагресії, і неймовірно зворушена стійкістю та хоробрістю українського народу протягом цієї неспровокованої війни. Кіберзагрози перетинають кордони та океани, тому ми з нетерпінням чекаємо розвитку наших стосунків із ДССЗЗІ для обміну інформацією та спільного створення глобальної системи стійкості проти кіберзагроз”.



Ключовими напрямками співпраці кібербезпекових органів будуть:

вивчення методології та практики безпеки критичної інфраструктури Сполучених Штатів Америки;

співпраця щодо індикаторів кіберзагроз, заходів захисту та інформації, пов’язаної з ризиками та інцидентами кібербезпеки;

обмін інформацією та найкращими практиками щодо кіберінцидентів для вдосконалення відповідних систем управління інцидентами, систем реагування та відновлення після кіберінцидентів шляхом встановлення двосторонніх каналів обміну інформацією між Учасниками для виявлення загроз у кіберпросторі та реагування на них;

розуміння того, як обидва учасники співпрацюють у сфері кібербезпеки з приватним сектором;

обмін найкращими практиками та участь у кібербезпеці шляхом проведення курсів, тренінгів, спільних навчань;

реалізація спільних проектів із кібербезпеки.

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