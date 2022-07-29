 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна буде більш тісно співрацювати з США у сфері кібербезпеки

29 июля 2022 г., 10:45
0 
 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації підписала Меморандум про співробітництво щодо співпраці у сфері кібербезпеки з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Департаменту національної безпеки Сполучених Штатів Америки (CISA).

Як підкреслюється, налагодження більш глибокої співпраці з американськими партнерами є ще одним важливим кроком для інтеграції українських кіберзахисників у світове фахове кіберсередовище. США разом з Україною є країнами, на які здійснюється найбільша кількість кібератак. Тому обмін досвідом та об’єднання зусиль у протистоянні кіберагресії дасть можливість обом державам значно ефективніше захищати власні інформаційні ресурси.

«Цей меморандум символізує тривале партнерство та узгодженість у захисті наших спільних цінностей шляхом посиленого обміну інформацією в режимі реального часу між відомствами та критично важливими секторами та відданої співпраці для розвитку стійкого партнерства», – наголосив після підписання заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.

Директор CISA Джен Істерлі, своєю чергою, підкреслила, що підписаний документ поглибить співпрацю CISA в галузі кібербезпеки з українськими партнерами: «Я вітаю героїчні зусилля України, спрямовані на захист своєї нації від безпрецедентної російської кіберагресії, і неймовірно зворушена стійкістю та хоробрістю українського народу протягом цієї неспровокованої війни. Кіберзагрози перетинають кордони та океани, тому ми з нетерпінням чекаємо розвитку наших стосунків із ДССЗЗІ для обміну інформацією та спільного створення глобальної системи стійкості проти кіберзагроз”.

Ключовими напрямками співпраці кібербезпекових органів будуть:

  • вивчення методології та практики безпеки критичної інфраструктури Сполучених Штатів Америки;
  • співпраця щодо індикаторів кіберзагроз, заходів захисту та інформації, пов’язаної з ризиками та інцидентами кібербезпеки;
  • обмін інформацією та найкращими практиками щодо кіберінцидентів для вдосконалення відповідних систем управління інцидентами, систем реагування та відновлення після кіберінцидентів шляхом встановлення двосторонніх каналів обміну інформацією між Учасниками для виявлення загроз у кіберпросторі та реагування на них;
  • розуміння того, як обидва учасники співпрацюють у сфері кібербезпеки з приватним сектором;
  • обмін найкращими практиками та участь у кібербезпеці шляхом проведення курсів, тренінгів, спільних навчань;
  • реалізація спільних проектів із кібербезпеки.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  