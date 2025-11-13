13 ноября 2025 г., 17:25

Невеличкий відгук про навушники AirPods Pro 3, які в мене вже приблизно півтора місяця. Я не писав про них раніше, бо все сподівався, що одна незручність, яка мені в них муляє, пройде, але все ніяк.

Отже нові навушники я купив, бо виявилося, що на попередніх утворилася чимала тріщина, і я вирішив, що це знак. Основними факторами для мене після анонсу AirPods Pro 3 стали заявлене покращення режиму шумодаву і довший час роботи від акумулятора. Інші новинки були скоріше бонусом до всього.

Так от, про шумодав все правда. Apple не дарма розповідає про те, що у нових навушників «найкращий шумодав у світі». Я не знаю, як і що вони там заміряли та порівнювали. Але факт залишається фактом: коли я літав нещодавно у відрядження, в літаку AirPods Pro 3 мене дуже вразили. Якщо не дивитися по сторонах, і закрити очі, то можна взагалі забути про те, що ти в літаку. Тільки невеликі вібрації від двигунів нагадували мені, що я десь високо. І я абсолютно щиро був вражений цим ефектом «відділення» від реальності. Так що з шумодавом точно великий плюс.

Шумодав, до речі, стає в пригоді й при їзді на AC Cobra, де звук легко може перевалювати за 100 дБ, і рекомендується захищати вуха щоб не втратити слух. Так ось, я також помітив, що з новими навушниками в Кобрі однозначно стало набагато комфортніше з погляду зменшення зовнішнього шуму. При їзді на велосипеді вітер також менше шумить в навушниках, хоча після 25-30 км/год рівень шуму вже все одно достатньо помітний.

А ось з автономністю все не так добре, як очікувалося. Мій основний тест з навушниками – це моя робота. Мені часто доводиться проводити 5-6 годин в дзвінках (велика кількість проєктів, в яких я залучений, команди, розкидані по всьому світу на 12 годинних поясів, і т.і.). Відповідно, це робота і навушників, і мікрофону, бо я не тільки слухаю, але і говорю. Попередньої моделі мені вистачало, як правило, на 3,5-4 години дзвінків, і в мене були сподівання, що у нових навушників з цим буде значно краще. Краще стало, але чомусь не набагато – тепер, якщо дзвінки починаються близько 7 ранку, то після 12 дня батарейка вже, скоріше за все, подасть сигнал про розрядку (це означає, що залишилось 10% заряду). Apple обіцяла до 8 годин музики, і я сподівався, що покращення буде також відноситися і до дзвінків, які я при цьому використовую навіть без режиму шумодаву. Звісно стало краще, ніж було, але я мав інші очікування.

До речі, про очікування від акумуляторів. Що мені ще не сподобалось – це те, що тепер акумулятор в самому кейсі для навушників меншого обсягу. Тобто попередню модель можна було перезаряджати декілька разів з сумарним запасом роботи до 30 годин, а тепер тільки до 24 годин. Я думаю, що Apple по статистиці використання бачила, що ці 30 годин люди особливо не використовують, і прийняла таке рішення. Але нам, гікам, які уважно слідкують за такими числами, все одно неприємно. Кейс, зрозуміло, між AirPods Pro 2 та AirPods Pro 3 несумісний (бо інша форма, і все таке інше), зате легший! (Втім для хайку на декілька днів наступного року я все одно планую брати iPod nano і дротові EarPods).

Інша проблема, яка мені заважає насолоджуватися новим гаджетом – це те, що правий навушник відмовляється комфортно триматися в вусі. Не до того, щоб прямо випадав з вуха, але він поступово сповзає при розмовах або ходьбі і доводиться його поправляти. Я знаю, що у нової версії насадки на навушники нового дизайну – «доповнені піною», як називає це Apple, і я не один такий, хто помічав, що сидять навушники в вухах по-новому. Але так, щоб прям ніяк не знайти комфортний розмір насадки, як це було в мене з попередньою моделлю – такого я не очікував. Проблема тільки в правому вусі, до речі – в лівому навушник сидить як влитий, і такої проблеми немає (що добре, бо ближня вихлопна труба Кобри якраз з лівого боку). Я навіть переставляв насадку з лівого вуха на правий навушник, але все одно «щось не те». Очевидно, що проблема в вусі, і це, може, навіть не провина Apple, але такий факт. Наразі я проводжу експеримент з черговою насадкою, подивимось, чим це закінчиться. На цей час це для мене основний дискомфорт з новими навушниками.

Функцію заміру пульсу в навушниках я не використовую, бо маю Apple Watch. А до Live Translation поки що не дійшли життєві ситуації. Хоча наступного року я планую поїхати в неангломовні країни, де ця функція може стати в пригоді.

Про якість звуку я навмисно нічого не буду писати. Тому що це багато в чому дуже субʼєктивна характеристика. Та й не з моєю втратою чутливості по високочастотному діапазону і загальною травмою від дискотек в підлітковому віці, Кобри, стрільби й т.п. говорити про якість звуку. Мені звучання AirPods Pro 3 подобається. І при чому в APP3 подобається більше, ніж в APP2. Хоча не впевнений, що я зміг би це довести в сліпому тесті.

P.S. Думаю, що зекономлю багатьом час, якщо одразу скажу, що не-Apple альтернативи я не розглядаю. Інтеграція в екосистему, можливість використовувати навушники між іншими пристроями й т.п. роблять сторонні навушники дуже незручними варіантами.

