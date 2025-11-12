Програма Impact Business Accelerator 2025: понад 300 заявок та 39 фіналістів

12 ноября 2025 г., 16:35

Партнерський альянс Impact Force, USVF та SILab Ukraine оголошує про завершення відбору учасників третьої хвилі загальнонаціональної програми Impact Business Accelerator 2025. Презентована у 2023 році під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, ініціатива об’єднує компанії, які створюють продукти із соціальним і суспільним впливом.

Відбір учасників Impact Business Accelerator 2025 відбувався у кілька етапів і ґрунтувався на прозорих критеріях. До участі допускалися лише діючі українські компанії з підтвердженою фінансовою звітністю та командою, готовою до навчання та розвитку. Комісія оцінювала інноваційність бізнес-моделі, потенціал масштабування, фінансову сталість, готовність продукту або послуги до виходу на ринок, а також наявність чіткої соціальної місії – підтримки громад, екологічних рішень, інклюзії чи освіти.

За результатами оцінювання було відібрано 39 компаній, які прагнуть зробити імпакт частиною своєї бізнес-стратегії. Наприклад, до списку учасників Impact Business Accelerator 2025 увійшли стартап, що створює біорозкладні пакування з кавових відходів, компанія, яка навчає ветеранів IT-спеціальностям, і команда, що розробляє сенсори моніторингу повітря для прифронтових громад. Є й десятки інших ініціатив, спрямованих на підтримку людей із вразливих груп, розвиток «зелених» технологій і збереження довкілля.

Третій сезон акселератора має окремий фокус на impact– та IT-компанії, адже саме технології часто стають рушійною силою суспільних трансформацій. Поєднання технологій і соціального впливу (Tech for Impact) дозволяє масштабувати рішення, що підвищують прозорість, доступність послуг і стійкість економіки навіть під час війни.

Учасники програми представляють 14 регіонів України, що підкреслює національний масштаб ініціативи. Найбільше з Київської (13 компаній), Львівської (6), Волинської (6) та Вінницької (5) областей. Решта – з Івано-Франківської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Рівненської, Закарпатської, Полтавської областей. Основні напрями діяльності – освіта, екологічні технології, охорона здоров’я, енергетика, креативна індустрія, е-комерція, соціальні послуги та інклюзія.

Impact Business Accelerator – це не лише освітня програма, а й екосистема підтримки бізнесів, що змінюють країну. За попередні два роки акселератор пройшли понад 70 компаній, які після навчання залучили додаткові інвестиції, створили нові робочі місця й масштабували свій соціальний вплив.

Цьогорічні учасники отримають комплексну підтримку, що поєднує навчання, менторство та можливості залучення інвестицій. Програма включає серію лекцій і практичних воркшопів із вимірювання соціального впливу, фінансів, маркетингу, сталого розвитку та використання штучного інтелекту в бізнесі. Команди працюватимуть із менторами та міжнародними експертами, готуватимуться до пітчингу у січні 2026 року.

Дві найперспективніші компанії за результатами програми здобудуть фінансову підтримку в розмірі 15 тис. дол. від Українського соціального венчурного фонду (USVF).

