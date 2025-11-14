OpenAI не планує IPO, але…

14 ноября 2025 г., 17:25

Сара Фріар, CFO OpenAI, виступила на заході Wall Street Journal і згадала, що компанія не планує IPO, але розглядає можливість створення екосистеми фінансування за участю банків, приватного капіталу та федерального «підстрахування» для інвестицій в інфраструктуру. Через кілька годин вона опублікувала пост у LinkedIn, де уточнила, що слово backstop було невдалим вибором. Мовляв, йшлося просто про те, що держава і приватний сектор повинні відігравати свою роль у розвитку технологічного потенціалу країни.

Роз'яснення знадобилося через те, що з'явилися коментарі про складнощі OpenAI з фінансуванням своїх зобов'язань за довгостроковими контрактами. Навіть Девід Сакс, проголошений Трампом «криптоцарем», який виступає радником з усіх технологічних питань, пов'язаних в тому числі з AI, заявив, що ніякої федеральної допомоги AI-компаніям не буде, мовляв, їх в країні вже п'ять і, навіть якщо одна провалиться (читай, збанкрутує), інші займуть її місце.

Втім, швидше за все, це помилкова тривога – поточні темпи зростання провідних AI-компаній навіть не натякають на майбутнє уповільнення зростання, а оскільки всі вони побудовані на підписній моделі, то найближчим часом криві зростання, швидше за все, будуть тільки крутіше задиратися, а не вирівнюватися.

***

Своєю чергою Сем Альтман опублікував розгорнуте пояснення планів OpenAI. Основна думка: ніяких гарантій для приватних компаній не потрібно, але уряд міг би побудувати власну інфраструктуру. OpenAI очікує виручку в річному обчисленні (annualized run rate) вище 20 млрд дол. наприкінці цього року і зростання до сотень мільярдів до 2030-го. При цьому зобов'язання компанії складуть 1,4 трлн дол. за вісім років.

Економічно такий прогноз виглядає амбітно навіть для OpenAI. 1,4 трлн дол. за вісім років – це приблизно 175 млрд дол. капітальних витрат щорічно. Навіть якщо до 2030 року виторг компанії перевищить 200 млрд дол., такі інвестиції вимагають або постійного припливу нового капіталу, або прибутковості, якої поки що немає ні в кого в індустрії. Альтман згадує плани продавати обчислювальні потужності як «AI cloud» – фактично, OpenAI хоче конкурувати з AWS і Azure, використовуючи їхню ж інфраструктуру на перших етапах.

Але, знову ж таки, повертаючись до дискусії – це не виглядає абсурдним. Поки що ми бачимо зростання в рази – за підсумками 2024 року виручка склала близько 4 млрд. Причому annualized run rate наприкінці минулого року становив близько 5,5 млрд. У червні були повідомлення про зростання цього показника до 10 млрд. Тепер, як бачимо, прогноз на понад 20 млрд – тобто майже в чотири рази більше.

Якщо врахувати, що кількість користувачів з серпня 2024 року зросла з 200 до 400 млн у лютому і до 800 млн у жовтні цього року, а конверсія безкоштовних користувачів у передплатників тримається на рівні 5-6%, то зниження темпів зростання явно не передбачається. А ще є міжнародний розвиток – датацентр в ОАЕ будується не тільки і не стільки для поліпшення життя наявних користувачів, це очевидно.

