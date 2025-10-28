Рішення кіберзахисту Check Point відповідають актуальними регуляторними вимогами 

0

Міжнародна компанія Check Point Software Technologies, світовий лідер у сфері кібербезпеки, успішно пройшла важливий етап, отримавши необхідні сертифікати та експертні висновки на свої продукти.

Отримані документи підтверджують відповідність рішень компанії вимогам технічного (ТЗІ) та криптографічного (КЗІ) захисту інформації згідно з українським законодавством. Це є критично важливим кроком для забезпечення відповідності регуляторним вимогам щодо побудови захищених інформаційних систем.

Завдяки цим сертифікатам, продукти Check Point можуть використовуватись для створення захищених мереж, обміну конфіденційними даними, а також в системах, що обробляють таємну інформацію

Наразі, Адміністрація Держспецзв’язку видала позитивні експертні висновки на понад 50 найменувань апаратно-програмних та програмних засобів Check Point. Дозволи охоплюють майже весь модельний ряд шлюзів безпеки Check Point, включно з новою лінійкою Quantum Force, а також ключові програмні рішення для захисту кінцевих робочих точок та організації безпечного віддаленого доступу через VPN.

Це особливо важливо з огляду на чинні нормативно-правові акти, які вимагають, щоб усі інформаційні системи, що працюють із конфіденційною чи інформацією з обмеженим доступом, були захищені відповідно до вимог ТЗІ та КЗІ. Цього року до законодавства було внесено важливі зміни. Згідно з якими, вже з березня 2025 року, системи та об’єкти критичної інформаційної інфраструктури, власниками яких є державні органи та установи, мають обробляти дані в авторизованих системах безпеки. Постанова Кабміну вимагає, щоб такі системи пройшли авторизацію з безпеки до 18 червня 2026 року, та покладає відповідальність за захист безпосередньо на власника або розпорядника системи.

Таким чином, в умовах зростання кіберзагроз, використання засобів ТЗІ та КЗІ з позитивним експертним висновком є вкрай необхідним для будь-яких державних установ, банків, телекомунікаційних компаній та інших організацій, особливо тих, що працюють з персональними даними чи службовою інформацією.

Компанія Check Point Software Technologies вкотре підтвердила свій статус єдиної на ринку України міжнародної компанії, рішення якої не лише є передовими у боротьбі з кіберзагрозами, але й можуть офіційно використовуватися для захисту будь-якої чутливої інформації, включно з інформацією з грифами «таємно» або «для службового користування». Це свідчить про глибоке розуміння компанією регуляторного середовища України, що робить її надійним партнером у проєктах, де інформаційна безпека є найвищим пріоритетом.

