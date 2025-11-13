Квартальний прибуток Cisco збільшився до 2,9 млрд дол., а виторг до 14,9 млрд дол.

13 ноября 2025 г., 11:45

Компанія Cisco повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати за I квартал її 2026 фінансового року, що викликало зростання акцій компанії більш ніж на 7% на розширених торгах.



У звітному кварталі Cisco показала результати, що перевищили консенсус-прогнози: скоригований прибуток на акцію склав 1,00 дол. проти очікуваних 0,98 дол., а виручка сягнула 14,9 млрд дол. проти очікуваних 14,77 млрд дол.



Виручка зросла на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це вже четвертий квартал поспіль, коли компанія фіксує зростання виручки після тривалого періоду зниження. Чистий прибуток (за GAAP) зріс до 2,9 млрд дол. (0,72 дол. на акцію) порівняно з 2,71 млрд дол. минулого року.



Марк Паттерсон (Mark Patterson), фінансовий директор Cisco, заявив, що компанія продемонструвала сильний квартал, перевершивши прогнози щодо верхньої та нижньої планки оцінок. Він додав, що актуальність рішень Cisco у сфері АІ продовжує зростати, і компанія бачить початок багаторічного, багатомільярдного циклу оновлення мережевої інфраструктури кампусів.



Ключовим моментом звіту стало оголошення про замовлення на АІ-інфраструктуру від "гіперскейлерів" - вони досягли 1,3 млрд дол., що, за словами компанії, відображає "значне прискорення зростання". Cisco активно інтегрується в АІ-бум, зокрема, через свій найбільший підрозділ мережевих рішень, продажі якого зросли на 15% до 7,77 млрд дол у ІІІ кв.



Генеральний директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) заявив, що поширений попит на технології компанії підкреслює критичну роль безпечних мереж, оскільки клієнти "швидко рухаються, щоб розкрити потенціал АІ".



Водночас, два інші основні напрямки компанії продемонстрували зниження та не виправдали очікувань: продажі в сегменті Кібербезпеки впали на 2% до 1,98 млрд дол., а продажі у сфері Співпраці (Collaboration) знизилися на 3% до 1,06 млрд дол.



У наступному кварталі Cisco очікує продажі на рівні 15,0 млрд дол. – 15,2 млрд дол. (прогноз аналітиків: 14,6 млрд дол.), а скоригований прибуток на акцію 1,01 дол. – 1,03 дол. (аналітики: 0,99 дол.). Згідно з прогнозом на весь 2026 фіскальний рік виторг буде між 60,2 млрд дол. та 61,0 млрд дол. (аналітики: 59,7 млрд дол.), скоригований прибуток на акцію 4,08 дол. – 4,14 дол. (аналітики: 4,04 дол.).

