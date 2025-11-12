MiroHost пропонує оренду стрімінгових серверів для цілодобових відео-трансляцій 

12 ноября 2025 г., 13:18

Компанія MiroHost, найбільший хостинг-провайдер в Україні із 15-річним досвідом роботи на ринку, пропонує сервіс Stream Server – вже налаштований сервер для трансляцій заздалегідь підготовлених відео зі зручним та простим керуванням через вебінтерфейс. Усі технічні параметри оптимізовані фахівцями MiroHost, тож від користувача не вимагається складних налаштувань чи спеціальних знань.



Завдяки власному дата-центру та потужній інфраструктурі MiroHost трансляції відбуваються безперебійно, з високою якістю зображення – до 1080p при 30 кадрах на секунду та стабільному бітрейті до 6800 кбіт/с. Сервери забезпечують цілодобову роботу, а технічна підтримка доступна на випадок будь-яких питань або необхідності оперативного втручання. Таким чином, користувач отримує повністю готовий до роботи інструмент, який не потребує постійного контролю.



MiroHost Stream Server особливо корисний для відеоблогерів, які прагнуть збільшити кількість переглядів та взаємодію з аудиторією. Як відомо, алгоритми YouTube часто просувають трансляції в реальному часі, тож безперервний стрім дозволяє досить швидко суттєво збільшити охоплення.



Сервіс також стане у пригоді компаніям і брендам, які використовують відео як інструмент комунікації з клієнтами. Корпоративні презентації, навчальні програми та інформаційні потоки – усе це можна транслювати без потреби у дорогому обладнанні. MiroHost бере на себе всі технічні аспекти: зберігання відеофайлів, підтримку високої швидкості передачі даних і стабільності з’єднання, контроль навантаження на сервер. Клієнту залишається лише оновлювати контент і формувати нові ефіри, не турбуючись про технічні деталі.



Контрольна панель сервісу має простий інтерфейс, що дозволяє завантажувати нові відео, змінювати порядок відтворення, видаляти старий контент і запускати трансляцію у будь-який момент. Це зручно, швидко і не потребує спеціальної підготовки. Увесь процес управління можна виконувати через браузер – з будь-якого пристрою, у будь-якому місці.



Для різних обсягів контенту MiroHost пропонує кілька тарифів: базовий варіант з 50 ГБ SSD-сховища та розширений – зі 100 ГБ для масштабніших відеопроєктів. Обидва варіанти підтримують повний набір функцій сервісу, різниця лише у вартості оренди та доступному обсязі диска. Це дозволяє підібрати рішення під конкретні потреби – від невеликих каналів до професійних проєктів.



MiroHost Stream Server робить відеоефіри максимально простими, стабільними та доступними для кожного.

