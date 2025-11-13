Понад 10 українських дронів пройшли випробування під дією РЕБ

13 ноября 2025 г., 8:15

Понад 10 українських виробників дронів успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ. «Ефективні й швидко масштабовані літаки-камікадзе, розвідники та бомбери — це технологічна відповідь на вимоги поля бою. Вони допомагають системно вражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від лінії фронту», зазначив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Розвиток БпЛА триває, зазначив міністр. Кластер Brave1 постійно підтримує виробників технічною експертизою, грантовим фінансуванням та тестуваннями. Це допомагає швидко масштабувати ідеї в боєздатні засоби, які дають реальний результат на полі бою.



«Підвищуємо спроможності наших військових наносити точні й масові удари по ворогу», заявив Михайло Федоров.

