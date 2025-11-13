 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Понад 10 українських дронів пройшли випробування під дією РЕБ

13 ноября 2025 г., 8:15

Понад 10 українських виробників дронів успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ. «Ефективні й швидко масштабовані літаки-камікадзе, розвідники та бомбери — це технологічна відповідь на вимоги поля бою. Вони допомагають системно вражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від лінії фронту», зазначив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розвиток БпЛА триває, зазначив міністр. Кластер Brave1 постійно підтримує виробників технічною експертизою, грантовим фінансуванням та тестуваннями. Це допомагає швидко масштабувати ідеї в боєздатні засоби, які дають реальний результат на полі бою.

«Підвищуємо спроможності наших військових наносити точні й масові удари по ворогу», заявив Михайло Федоров.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  