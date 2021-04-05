Курсы криптовалют отчасти зависят от поведения микроинвесторов

5 апреля 2021 г., 17:00

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Подобное лотерее поведение, когда множество микроинвесторов внезапно начинают вкладывать средства в отдельные акции, может частично объяснить наблюдаемый в последнее время стремительный рост стоимости некоторых сегментов криптовалютного рынка, считает профессор Юха Юнттила (Juha Junttila) из университета Ювяскюля (Финляндия).

В недавнем исследовании, которое он выполнил вместе с Клаусом Гробисом (Klaus Grobys) из Университета Ваасы (Финляндия), изучалась роль спекулятивного поведения на ценообразование 20 криптовалют, показавших самую высокую рыночную капитализацию за период с января 2016 по декабрь 2019 гг.

Согласно результатам, опубликованным в Journal of International Financial Markets, портфель криптовалют, демонстрировавших самую низкую дневную доходность за неделю до его формирования, в среднем дает значительно более высокую доходность, чем тот, что сформирован из криптовалют, бывших наиболее доходными.

Помимо того, криптовалюты, которые в прошлом демонстрировали чрезвычайную положительную доходность, с большей вероятностью будут приносить высокую прибыль и в будущем. Это, в свою очередь, означает, что ожидания, которыми обычно руководствуются инвесторы оказываются вполне оправданными.

«Недавняя серия исследований показала, что 50% оборота биткойнов связано с преступной деятельностью. Наша работа — первая, которая демонстрирует, что поведение, подобное лотерее, также является важной движущей силой в ценообразовании криптовалют», — говорит Клаус Гробис.

Авторами была разработана новая статистическая методология расчета выплат с поправкой на риск, основанная на использовании блоков различной длины.

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