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«Укртелеком» предлагает для бизнеса SaaS-решения от Microsoft

5 апреля 2021 г., 16:25

По сообщению «Укртелеком бизнес», оператор расширил комплекс SaaS-решений в пакетах с услугой «Оптический интернет» для бизнеса. Новые комплексные решения содержат готовые наборы облачных сервисов Microsoft Office 365 для организаций любого размера. Клиенты будут получать доступ к сервису по модели SaaS (Software as a Service) - на условиях абонентской подписки.

Пакеты включают инструменты для коммуникаций, видеоконференций на базе Skype for Business и MS Teams; электронной почты на базе Microsoft Exchange; совместной работы с документами на базе SharePoint; набор лицензированных приложений MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, OneDrive) для любого количества рабочих мест.

По условиям абонентского обслуживания клиенты получают в пользование лицензионное программное обеспечение, возможность его обновления и доступ к клиентской поддержке, которая осуществляется в сотрудничестве с международным дистрибьютором ИТ-решений Elcore. Отмечается, что дополнительно при оформлении подписки на комплекс Microsoft Office 365 клиенты «Укртелеком бизнес» получают скидку в размере 15% на услугу «Оптический интернет».

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