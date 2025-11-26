EPAM допомогла реалізувати масштабну цифрову трансформацію Держстату

26 ноября 2025 г., 14:35

Цифрова трансформація Держстату була ініційована Міністерством цифрової трансформації кілька років тому. Мета проєкту – запровадити у державну статистику принципи роботи сучасної ІТ-компанії, яка надає актуальні та доступні дані в реальному часі за міжнародними стандартами. Консультантом та технологічним партнером проєкту за результатами відкритого конкурсу стала компанія EPAM.

На початку листопада 2025 року відкрито доступ до нового порталу stat.gov.ua з інтегрованим AI-помічником StatGPT. Завдяки цьому доступ до офіційної статистики для бізнесу, аналітиків, медіа, міжнародних партнерів та широкої громадськості став простим та зручним. Портал став видимою частиною комплексної роботи, що охопила всі аспекти модернізації статистичної служби. EPAM забезпечила повний цикл перетворень: від стратегічного консалтингу з цифровізації та перебудови внутрішніх процесів до формування нових команд та створення технологічної інфраструктури.

Портал – це єдина технологічна екосистема для всього циклу статистичного виробництва: від збору первинних даних до їх обробки, аналізу та публікації. В основі порталу – платформа EPAM QuantHub для управління життєвим циклом даних, яку адаптовано під потреби Держстату та названо «Сигма».

Портал забезпечує роботу з понад 2000 статистичних показників у близько 100 наборах даних з різних економічних та соціальних сфер. Також він пропонує інтерактивні дашборди з функцією фільтрування для формування власних вибірок, програмний інтерфейс (API) для автоматичної інтеграції даних у зовнішні системи, прямі URL-посилання на конкретні фільтри та таблиці. Інтегровані метадані забезпечують прямий перехід до опису показників і методології, що робить роботу з даними максимально прозорою. Платформу «Сигма» розміщено в захищеній хмарній інфраструктурі Microsoft Azure за межами України з багаторівневою системою захисту даних відповідно до міжнародних стандартів безпеки.

Система повністю відповідає міжнародному стандарту обміну статистичними даними SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), який використовують Євростат, ОЕСР та Світовий банк. Це прискорює інтеграцію України у глобальну екосистему статистики та забезпечує сумісність даних на міжнародному рівні.

AI-асистент StatGPT – перший в Україні інструмент для роботи з офіційною статистикою через запити природною мовою. Асистент був створений на базі розробленої EPAM платформи DIAL з відкритим кодом для впровадження AI-агентів і застосунків. В портал Держстату інтегрована версія StatGPT 2.0.

Цифрова трансформація Держстату охопила не лише технологічну складову, а й глибоку перебудову внутрішніх процесів та розвиток команди. Над проєктом працювала гібридна команда, яка налічувала від 10 до 70 спеціалістів EPAM залежно від етапу реалізації. До команди залучалися архітектори рішень, розробники, дата-інженери, спеціалісти з машинного навчання, кібербезпеки, UX/UI дизайнери та інші експерти.

Окрім розробки програмного забезпечення, EPAM провела комплексне навчання команди Держстату з проєктного менеджменту, продуктового підходу та роботи з даними. Впроваджено гнучку методологію SAFe (Scaled Agile Framework), яка довела свою ефективність на подібних масштабних проєктах.

В результаті трансформації створено Центр обробки статистичних даних з командою інженерів даних, аналітиків та спеціалістів з машинного навчання для подальшого розвитку та підтримки платформи. Це забезпечує автономність Держстату у роботі з новою системою та можливість її постійного вдосконалення.

Проєкт із цифрової трансформації Держстату було реалізовано за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.

