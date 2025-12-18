Nutanix Cloud Platform отримала нові функції для управління даними в ізольованих та суверенних середовищах

18 декабря 2025 г., 13:35

Компанія Nutanix, лідер у сфері гібридних мультихмарних обчислень, оголосила про розширення можливостей свого рішення Nutanix Cloud Platform (NCP). Нові функції покликані надати організаціям більшу гнучкість у розгортанні та управлінні інфраструктурою в розподілених середовищах, включаючи традиційні та сучасні додатки, а також навантаження штучного інтелекту. Оновлення стосуються роботи в повністю ізольованих середовищах, взаємодії з постачальниками суверенних хмарних послуг або використання комбінованих підходів без втрати простоти управління.



У міру того, як компанії масштабують свою діяльність у різних регіонах, вони стикаються з ускладненням вимог щодо суверенітету даних та безперервності бізнесу. Нові можливості NCP дозволяють клієнтам зберігати контроль над інфраструктурою, фокусуючись на безпеці та глобальному управлінні. Оновлення також посилюють здатність платформи підтримувати хмарні нативні та АІ-навантаження за допомогою засобів безпеки в рішеннях Nutanix Kubernetes Platform (NKP) та Nutanix Enterprise AI (NAI). Томас Корнелі (Thomas Cornely), виконавчий віцепрезидент з управління продуктами Nutanix, підкреслив, що ці вдосконалення допомагають клієнтам визначити власні суверенні кордони в розподілених середовищах, використовуючи переваги стійкості та гнучкості хмарних технологій.



Платформа тепер забезпечує оркестроване управління життєвим циклом для кількох середовищ на об'єктах без доступу до мережі. Рішення Nutanix Central (Nutanix Central), що спрощує управління розподіленою хмарою, тепер може працювати в локальних середовищах під контролем замовника. Компанія також розширює партнерську екосистему: рішення Nutanix Government Cloud Clusters (GC2) на базі Amazon Web Services (AWS) дозволяє державним установам США будувати суверенні хмари, зберігаючи оркестрацію всередині власного периметра без використання зовнішніх SaaS-сервісів.



Рішення Nutanix Cloud Clusters (NC2) на Google Cloud (Google Cloud) тепер доступне у 17 регіонах світу, а в Європі воно працює на базі інфраструктури OVHcloud (OVHcloud). Компанія підтвердила високий рівень відповідності стандартам безпеки, успішно пройшовши аудит SOC 2 Type 2 та оновивши сертифікати ISO. Для організацій із суворими вимогами до комплаєнсу NKP включатиме образи Ubuntu Pro, що відповідають стандартам FIPS 140-3 та STIG. Крім того, завдяки співпраці з NVIDIA (NVIDIA), користувачі можуть розгортати моделі ШІ з використанням мікросервісів NVIDIA NIM у захищених контейнерах.



Особлива увага приділена стійкості операцій. Нові можливості NCP дозволяють підтримувати доступність додатків навіть у разі відмови до трьох майданчиків або регіонів одночасно. Це критично важливо для суверенних середовищ, які мають уникати залежності від одного постачальника або локації. Єдиний рівень управління мережею забезпечує централізовану видимість віртуальних мереж та політик мікросегментації в локальних і публічних хмарах, а новий інструмент Nutanix Infrastructure Manager спрощує розгортання центрів обробки даних за допомогою перевірених шаблонів.

