Концепт Yoga Solar PC — ПК, що працює на енергії сонця

5 марта 2025 г., 16:25

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На виставці MWC компанія Lenovo продемонструвала низку концептуальних розробок, серед яких насамперед можна відзначити Yoga Solar PC.



Концепт Yoga Solar PC створений для тих, хто перетворює будь-який простір, як у приміщенні, так і на вулиці, на продуктивне робоче місце. Пристрій має на меті подолати розрив між функціональністю та турботою про навколишнє середовище і втілює довгострокову мету Lenovo - досягти майбутнього, в якому відновлювана енергія та інновації нерозривно пов'язані між собою. Пристрій є кроком до цієї мети завдяки сонячній панелі з коефіцієнтом перетворення понад 24% - одним з найвищих у галузі.



Зазначено, цей безпрецедентний коефіцієнт перетворення досягається завдяки використанню технології «Back Contact Cell», яка переміщує кріплення та сітки на задню сторону сонячних елементів, максимізуючи активне поглинання енергії. Інноваційна система Dynamic Solar Tracking постійно вимірює струм і напругу сонячної панелі, працюючи разом із системою Solar-First Energy, яка автоматично налаштовує параметри зарядного пристрою, щоб у пріоритетному порядку направляти зібрану енергію в систему. Це допомагає забезпечити максимальну економію енергії та стабільність роботи незалежно від інтенсивності світла. Навіть за умов слабкого освітлення панель все ще здатна генерувати енергію, підтримуючи заряд батареї, коли ПК перебуває в режимі очікування.



Ця інновація дозволяє сонячній панелі поглинати та перетворювати достатньо сонячної енергії від прямого сонячного світла всього за 20 хвилин, щоб забезпечити до однієї години відтворення відео на ПК. Сам ноутбук виготовлений із перероблених матеріалів. Кришка завтовшки 15 мм і вагою 1,22 кг, тонкий і легкий концепт Yoga Solar PC є першим у світі ультратонким ПК на сонячних батареях і є важливим кроком у реалізації прагнення Lenovo створити майбутнє, де робота на ПК може відбуватися в будь-якому місці, куди потрапляє світло.



Так само як і концепт Yoga Solar PC, концепт комплекту сонячної енергії для Yoga використовує технологію Maximum Power Point Tracking (MPPT) для оптимізації перетворення сонячної енергії, щоб кожен пійманий промінь сонця перетворювався на використовувану енергію. Завдяки від'єднуваній сонячній панелі USB-C, яку можна прикріпити до сумки, рюкзака, намету чи дерева, павербанк можна заряджати будь-де, де є сонячне світло, яке може вловлювати сонячна панель.



Ще один доказ відданості Lenovo ідеї «розумних технологій для кожного», AI-дисплей Lenovo, концепт, що використовує AI для оптимізації користувацького досвіду, тепер оснащений окремим NPU. dNPU не лише покращує можливості монітора, але й надає комп'ютерам без AI обчислювальну потужність для роботи з AI. Завдяки AI-дисплею з NPU всередині, комп'ютери без AI тепер можуть використовувати великі мовні моделі (Large Language Models), отримуючи команди від користувача, аналізуючи та розпізнаючи наміри та дозволяючи Асистенту виконати запит. AI-дисплей з NPU всередині також адаптується до рухів користувача, автоматично обертаючи, підвищуючи та нахиляючи екран для оптимізації кутів огляду.



Lenovo AI Stick – це концепт, який дозволяє користувачам з ПК без вбудованого NPU отримувати доступ до розширених AI-функцій, таких як локальні великі мовні моделі (LLM) та програми для графіки з підтримкою AI на їх пристрої. Lenovo AI Stick містить NPU з потужністю 32 TOPS, який підключається до ПК через порт USB-C Thunderbolt, дозволяючи ПК використовувати функції Lenovo AI Now. Також його можна підключити до розетки для забезпечення максимальної продуктивності при виконанні вимогливих AI-завдань.



Lenovo та Motorola продовжують вдосконалювати взаємодію пристроїв за допомогою нових функцій на базі AI в Smart Connect. Розроблений для максимізації ефективності та зручності, Smart Connect тепер використовує Lenovo AI Now та Moto AI на наявних пристроях, що дозволяє користувачам збирати інформацію, знаходити файли на різних пристроях і, за допомогою Moto AI, контролювати пристрої за допомогою простих голосових команд, таких як "Покажи мені Google Slides на моєму ПК" або "Знайди мої квитанції за жовтень". Це рішення використовує пошук за допомогою природної мови, щоб допомогти користувачам підвищити ефективність і спростити діяльність, безшовна інтегруючи екосистеми для єдиного багатопристроєвого досвіду. Smart Connect тепер підтримує інтеграцію з третіми сторонами для Android і має нову налаштовувану панель для повного огляду та легкого керування всіма підключеними пристроями.

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