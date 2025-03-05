Qualcomm запускає платформу фіксованого бездротового доступу Dragonwing Gen 4 Elite

5 марта 2025 г., 15:35

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Компанія Qualcomm Technologies оголосила про випуск Dragonwing FWA Gen 4 Elite, першої у світі FWA-платформи з підтримкою 5G Advanced. Платформа працює на базі модема Qualcomm X85 5G Modem-RF і встановлює новий стандарт продуктивності широкосмугового доступу 5G зі швидкістю низхідного каналу до 12,5 Гбіт/с. У платформі Dragonwing FWA Gen 4 Elite реалізовано комплексні удосконалення в галузі штучного інтелекту та інтегровано співпроцесор штучного інтелекту Network Edge AI з обчислювальною потужністю NPU до 40 TOPS. Це дає змогу оптимізувати бездротове з'єднання в широкосмуговій мережі 5G і Wi-Fi, а також розкрити можливості генеративного AI для більшої кількості пристроїв, забезпечуючи надійніший і гармонійніший користувацький досвід.



«Платформа Dragonwing FWA Gen 4 Elite - це технологічний прорив, який ґрунтується на більш ніж 500 розробках 5G FWA на сьогодні та продовжує нашу традицію створення платформ, що вирішують найскладніші завдання індустрії широкосмугового зв'язку», - сказав Гаутам Шеоран (Gautam Sheoran), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу бездротового широкосмугового зв'язку та комунікацій Qualcomm Technologies. «Завдяки інтеграції безпрецедентних можливостей штучного інтелекту та підключення, а також використанню Qualcomm X85 як ядра, ця платформа забезпечує надвисоку швидкість, надійність і гнучкість за менших загальних витрат, ніж дротовий широкосмуговий доступ, що зрештою дасть змогу створити майбутнє, в якому безшовні інтелектуальні мережі змінять наш спосіб життя і роботи».



Платформа Dragonwing FWA Gen 4 Elite відкриває нові горизонти в категорії FWA, забезпечуючи дальній зв'язок 5G mm Wave на відстані до 14 кілометрів, можливості супутникового зв'язку NTN і Dual SIM Dual Active (DSDA) для високопродуктивної агрегації, надійності та віддаленого управління. Платформа оснащена чотириядерним процесором із виділеним мережевим прискоренням для оптимальної продуктивності в мережах стільникового зв'язку 5G, Ethernet і Wi-Fi.



Заявлено, платформа Dragonwing FWA Gen 4 Elite вже доступна і постачається.

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