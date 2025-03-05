Eutelsat веде переговори про надання супутникового інтернету в Україні - акції компанії зросли утричі

5 марта 2025 г., 17:25

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Як пише Reuters, компанія Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом про надання додаткового доступу до інтернету в Україні на тлі перспективи того, що супутники OneWeb можуть замінити Starlink.

За останні два дні акції франко-британської супутникової групи зросли в ціні більш ніж утричі, додавши до своєї ринкової капіталізації понад 1 мільярд євро.

Це відбулося після п'ятничної сутички між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка поставила під сумнів майбутнє Starlink в Україні.

З того часу лідери провідних європейських економік погодилися збільшити витрати на оборону, а Європейська комісія запропонувала оборонний план для регіону вартістю 800 мільярдів євро.

«Ми обмінюємося думками з ЄС щодо того, як ми можемо сприяти посиленню зусиль України», - сказав представник Eutelsat в інтерв'ю Reuters, додавши, що компанія також має геостаціонарні (GEO) супутникові потужності, які підходять для деяких застосувань в Україні.

Як повідомляється, ЄС вже мав переговори з Україною про надання послуг Govsatcom як можливу альтернативу Starlink.

Eutelsat управляє 35 супутниками на геостаціонарній орбіті і розширив свою мережу на низькій навколоземній орбіті (НОО) до 600 супутників після придбання британської OneWeb у 2023 році.

Супутники останньої на низькій орбіті такі ж, як і у Starlink Space X, чий флот з близько 7000 супутників забезпечує доступ до інтернету в 125 країнах.

Eutelsat заявляє, що пропонує такі ж можливості, як і Starlink, з точки зору покриття і затримок в Європі.

«Ми активно співпрацюємо з європейськими установами та діловими партнерами, щоб забезпечити швидке розгортання додаткових абонентських терміналів для критично важливих місій та об'єктів інфраструктури», - додали в компанії.

У понеділок компанія подвоїла свої зобов'язання щодо посилення європейської супутникової автономії та забезпечення доступу до інтернету в Україні. «Заява Eutelsat ... підкреслює важливість Eutelsat для європейської обороноздатності», - зазначив аналітик ING Ян Фредерік Слікерман (Jan Frederik Slijkerman).

До недавнього часу перспективи європейської супутникової галузі були під питанням через сильну конкуренцію з боку США, незважаючи на тверду прихильність Європейської комісії до запланованого створення супутникового угруповання IRIS², додав Слікерман. Також Reuters повідомила сьогодні, що Eutelsat входить до числа компаній, які ведуть переговори з італійським урядом про надання систем захищеного супутникового зв'язку. За словами чиновників, Італія прагне гарантувати зашифрований зв'язок між урядом, дипломатами та військовими, які працюють у ризикованих районах, і Eutelsat є одним із претендентів, поряд із Starlink. Переговори між правим урядом прем'єр-міністра Джорджіа Мелоні та компанією Ілона Маска зустріли різку критику з боку опозиційних партій Італії, які ставлять під сумнів доцільність передачі контракту на національну безпеку іноземному бізнесмену. Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило Reuters на початку цього року, що Рим розглядає п'ятирічну угоду зі Starlink на загальну суму 1,5 мільярда євро.

Слід також додати, що глобальна конкуренція Starlink формується, але повільно.

Люксембурзька компанія SES надає деякі супутникові послуги західному оборонному альянсу НАТО через своє угруповання супутників O3b mPOWER на середній навколоземній орбіті.

Але, як і багато інших застарілих супутникових операторів, він надає перевагу корпоративним клієнтам, урядам і військовим, не пропонуючи послуг безпосередньо споживачам і використовуючи термінали, які не є зручними для споживачів.

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