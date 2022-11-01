«Київстар» вже перерахував 150 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури України

1 ноября 2022 г., 14:05

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Національний телеком-оператор повідомляє, що вже перерахував на рахунок в НБУ 50% від загальної суми у 300 млн грн, яку виділяє для відновлення цифрової інфраструктури України. Відповідний меморандум було підписано між «Київстар» і «Міністерством цифрової трансформації» у липні.

«Мінцифри» забезпечить найбільш ефективне використання цієї допомоги відповідно до ключових завдань у рамках фандрейзингової платформи UNITED24. В їх числі – модернізація та будівництво цифрової інфраструктури України, посилення кіберзахисту та протидія кіберзагрозам, подальший розвиток нових цифрових технологій тощо.

«Телеком-інфраструктура країни зазнала суттєвих руйнувань через масштабну війну. Зокрема, лише компанія "Київстар" з лютого зіткнулась зі 180 тис. різних аварійних ситуацій і змушена була проводити відновлювальні й ремонтні роботи на 7 тис. базових станцій. Ми підтримуємо державу в прагненні якнайшвидше відновити та зміцнити цифрову інфраструктуру», – зазначає Олександр Комаров, президент компанії «Київстар».

За даними «Мінцифри» в рамках програми вже розподілено 84,9 млн грн. Ці кошти будуть витрачені на ключові проєкти цифрової трансформації, які сприятимуть посиленню безпеки та надійності цифрової інфраструктури під час повномасштабної війни:

Модернізацію та розвиток базових державних реєстрів «Міністерства юстиції України» – «Державного реєстру речових прав» та «Державного реєстру актів цивільного стану». Це дозволить запустити нові цифрові послуги у соціальній та будівельних сферах;

Реалізацію проєктів з цифрової трансформації нотаріату (е-нотаріат) та товаротранспортних накладних (е-ТТН);

Модернізацію та розвиток транспортних реєстрів МВС. Зокрема, запуск цифрових послуг з реєстрації та перереєстрації авто в «Дії», видачу цифрових посвідчень водія.

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