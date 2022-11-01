Counterpoint Research: світовий ринок смартфонів на найнижчому рівні з 2014 року

1 ноября 2022 г., 15:05

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Світовий ринок смартфонів скоротився на 12% в річному обчисленні, навіть попри те, що він виріс на 2% в порівнянні з попереднім кварталом, досягнувши 301 млн одиниць в 3 кварталі 2022 року. Про це йдеться в останньому звіті Counterpoint Research.



У той час як квартальне зростання Apple і Samsung підштовхнуло світовий ринок смартфонів вище 300 мільйонів одиниць, рівня, якого він не зміг досягти в минулому кварталі, політична і економічна нестабільність призвела до негативних споживчих настроїв.



Apple була єдиним брендом з п'ятірки найбільших виробників смартфонів, який продемонстрував зростання в річному обчисленні: поставки збільшилися на 2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а частка ринку зросла на два процентних пункти до 16%.



Поставки Samsung знизилися на 8% в річному обчисленні, але зросли на 5% поквартальному вимірі до 64 млн.



«У третьому кварталі 2022 року більшість великих постачальників продовжували відчувати щорічне зниження поставок. Ескалація агресії росії в Україні, триваюча політична недовіра і напруженість у відносинах між Китаєм і США, зростаючий інфляційний тиск в регіонах, страх перед рецесією та ослаблення національних валют - все це викликало подальше погіршення споживчих настроїв, вдаривши по вже ослабленому попиту. Це також призводить до повільного, але стійкого подовження циклів заміни смартфонів, оскільки смартфони стають більш довговічними, а технологічний прогрес сповільнюється. Це супроводжує, і меншою мірою випереджає, падіння поставок смартфонів середнього і нижчого класу, навіть якщо преміум-сегмент краще переносить економічний шторм. В результаті, а також завдяки більш ранньому запуску останньої серії iPhone в цьому році, Apple стала єдиним виробником смартфонів з п'ятірки найбільших, якому вдалося досягти річного зростання поставок в цьому кварталі», прокоментував загальну динаміку ринку старший аналітик Counterpoint Research Харміт Сінгх Валія (Harmeet Singh Walia).



У той час як Samsung виріс в 3 кварталі 2022 року завдяки рекордним попереднім продажам своїх преміальних складаних і розкладних смартфонів, в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Однак поставки виробника впали на 8% в річному обчисленні. Це насамперед пов'язано з погіршенням споживчих настроїв на кількох ключових ринках. Також це вплинуло на провідні китайські бренди, чиї поставки залишалися низькими порівняно з минулим роком, оскільки вони позбавлялися від надлишкових запасів і водночас боролися з уповільненням темпів зростання на внутрішньому ринку, в Китаї. Однак вони змогли скористатися виходом Apple і Samsung з російського ринку, на якому їхня частка суттєво зросла.



Асоційований директор Counterpoint Research Ян Стрияк (Jan Stryjak) зазначив: "Оскільки вся сила останнього запуску iPhone відчувається в 4 кварталі, ми очікуємо подальшого квартального поліпшення в наступному кварталі, хоча спроби центральних банків контролювати інфляцію будуть і далі знижувати споживчий попит. Запаси в каналах збуту все ще вищі, і OEM-виробники зосередяться на тому, щоб позбутися надлишкових запасів в 4 кварталі також. Таким чином, поставки навряд чи досягнуть торішнього рівня, не кажучи вже про допандемічний рівень 4-го кварталу, що перевищував 400 млн одиниць. Заглядаючи далі у 2023 рік, ми очікуємо млявий попит з подовженням термінів заміни, особливо в першій половині року".

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