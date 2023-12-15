«Київстар» відновив роботу 4G, але сервіс SMS все ще не запущено

15 декабря 2023 г., 22:53

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Як повідомляє «Київстар», фахівці компанії включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території.

Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G. Сервіс може працювати із зменшеною швидкістю, однак по мірі стабілізації роботи мережі, її якість буде покращуватись, як наголошується.

Зазначається, що за минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше – послуги голосового зв`язку та фіксованого інтернету. Понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.

Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

Наразі компанія працює над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи «Мій Київстар».

У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із зв`язком, та спеціалісти компанії їх оперативно усувають.

Одночасно компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

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