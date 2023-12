Главная » Новости Lenovo анонсувала ноутбуки ThinkPad та IdeaPad на базі процесорів Intel Core Ultra 15 декабря 2023 г., 17:25 0

Tweet Напередодні виставки CES 2024 компанія Lenovo представила нові бізнес та користувацькі ноутбуки. Нові Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-в-1 та IdeaPad Pro 5i — це ноутбуки Intel Evo, які оснащені новітніми процесорами Intel Core Ultra та Windows 11. Спеціальна підтримка прискорення штучного інтелекту допоможе користувачам підвищити ефективність у роботі й іграх та отримати нові можливості, зокрема ті, які забезпечує включений у Windows інструмент ШІ — Copilot. Моделі ThinkPad X1 і IdeaPad Pro 5i, створені, щоб забезпечити користувачам найповніший досвід роботи з ПК, допоможуть прийняти нове покоління пристроїв з ШІ.



Ноутбуки Lenovo з процесорами Intel Core Ultra мають три обчислювальні процесори: CPU (центральний процесор), GPU (графічний процесор) і NPU (нейронний процесор), які можуть ефективно й “розумно” виконувати завдання комп’ютера з ШІ. Перенесення обчислювальних завдань на нейронний та/або графічний процесори підвищує ефективність і продуктивність, а також забезпечує оптимізоване керування живленням. Користувачі можуть працювати з високоякісними робочими потоками в підтримуваних програмних застосунках, як-от Zoom (для якого ThinkPad X1 Carbon і ThinkPad X1 2-in-1 є сертифікованими ноутбуками), Microsoft Teams, Studio Effects, Adobe Lightroom тощо. Такі функції, як інтелектуальне введення тексту, розмиття фону, транскрибування зустрічей і електронні листи з їх підсумками, підвищують продуктивність, тоді як інструменти для роботи з цифровим контентом максимізують креативність, не впливаючи на загальну продуктивність системи. Завдяки інструменту ШІ Copilot у Windows повсякденні задачі стають легшими та швидшими. Нові функції допоможуть робити короткі вижимки інформації вебсторінок, створювати електронні листи, змінювати налаштування та створювати нові функції в програмах, зокрема Paint, Snipping Tool тощо.



Крім того, компанія Lenovo оголосила про розширення свого портфоліо гібридних хмарних технологій, що базується на наступному поколінні масштабованих процесорів Intel Xeon. Вони забезпечують нову платформу, готову до роботи з ШІ, із покращеною продуктивністю, новітніми прискорювачами та новими послугами Lenovo Professional Services для штучного інтелекту як критично важливий наступний крок для впровадження динамічного гібридного підходу ШІ в публічних, приватних і фундаментальних моделях.



Підрозділ різноманітності продуктів Lenovo, прагне інтегрувати інклюзію та відгуки від різних сегментів користувачів на ранніх етапах розробки продукту. Ця взаємодія з клієнтами завжди була ключовою метою інновацій ThinkPad. Тактильні позначки з 1992 року незмінно були частиною дизайну ThinkPad, щоб допомогти користувачам із вадами зору орієнтуватися клавіатурою. У 2021 році компанія Lenovo завдяки підрозділу різноманітності продуктів встановила партнерство зі Школою для сліпих Governor Morehead у місті Ролі, штат Північна Кароліна, США, щоб краще зрозуміти, як користувачі з вадами зору взаємодіють зі своїми ПК. Зазначено, Lenovo є першим виробником ноутбуків, який інтегрував додаткові тактильні підказки, які покращують доступність. Компанія узгоджує ці зміни з групою Microsoft Accessibility Team, яка працює над новими галузевими стандартами дизайну клавіатури. Результати цієї співпраці видно завдяки новим тактильним позначкам на клавіатурі. Вони включають:

• Збільшення/зменшення гучності: звук має вирішальне значення для користувачів із вадами зору. Клавіші F2 і F3 матимуть тактильні позначки, що полегшить розрізнення між функціями збільшення і зменшення гучності.

• Клавіша Insert: клавіші Insert і Delete часто розташовуються поруч на клавіатурах і можуть призвести до втрати часу та проблем із видаленням документів: дуже часто користувачі видаляли або вставляли файли, коли планували зробити навпаки. Тактильний знак на клавіші Insert полегшить визначення різниці між двома клавішами.

• Функціональна клавіша: клавіша Fn необхідна для людей, які використовують програми зчитування з екрана. Зазвичай вона розташована поруч із клавішею CTRL і має такий же розмір, що часто призводить до незручностей.

• Клавіша Enter: хоча це здається очевидним доповненням, клавіші Enter можуть відрізнятися за розміром залежно від клавіатури та мови.



Нові пристрої ThinkPad X1 забезпечують суттєво комфортнішу взаємодію з ними завдяки інноваціям, орієнтованим на користувача. Більший 120-міліметровий трекпад із фізичними кнопками покращує точність наведення та користування однією рукою завдяки вбудованому трекпоінту. Нова функція в ThinkPad X1 дозволяє користувачам налаштовувати загальні функції зі списку параметрів, двічі торкнувшись трекпоінта, щоб відкрити його швидке меню. Вперше на ThinkPad X1 додатковим методом введення стала скляна сенсорна панель Haptic TouchPad, а новинка ThinkPad X1 2-в-1 отримала більший магнітний стилус для більш комфортної роботи.



Нові ThinkPad X1 Carbon і ThinkPad X1 2-in-1 мають покращене керування температурою та енергоспоживанням, а також функції комп’ютерного зору у програмі Lenovo Commercial Vantage. Новинки мають функцію виходу зі сплячого режиму при розпізнаванні наближення обличчя та підтримують адаптивне затемнення на зовнішніх моніторах, забезпечуючи захист і економію енергії.



Ноутбук ThinkPad X1 завжди відрізнявся параметрами дисплея та функціями камери. Lenovo View забезпечує інструменти для покращення відео з камери, включаючи нову функцію Low Light Enhancer, яка може зробити відео яскравішим і зменшити шуми в умовах слабкого освітлення. Програмне забезпечення працює на нейронному процесорі для економії енергії та зменшення навантаження на процесор під час роботи програм комунікацій, як-от Teams або Zoom. Новий ThinkPad X1 включатиме додаткову 8-мегапіксельну камеру на комунікаційній панелі, яка забезпечить високу якість відеоконференцій, а контент на екрані стане ще чіткішим і плавнішим на новітньому додатковому OLED-дисплеї 120 Гц. Комунікаційна панель також покращує користувацький досвід, оскільки в оновленому корпусі фахівці передбачили вужчі рамки, що забезпечують більше співвідношення площі екрана до корпусу та легке відкриття однією рукою.



Розвиток ланцюгів постачання, послуг, дизайну продукції та матеріалів дозволив Lenovo перейти до циклічної моделі "розробка, використання, повернення". Новітні ThinkPad X1 продовжують використовувати перероблені матеріали, пластик PCC (Post-Consumer Recycled Content), а також пакування з бамбука та цукрової тростини, що не містить пластику. Щоб мінімізувати використання первинних матеріалів та збільшити використання постіндустріального пластику з вторинної сировини (PIC), Lenovo тісно співпрацює з компанією Toray Industries, яка постачає Lenovo вуглецеве волокно, а також має підтримку компаній Toray та Boeing у впровадженні в ThinkPad X1 Carbon Gen 12 переробленого матеріалу з вуглецевого волокна, отриманого з композитів вуглецевого волокна, які використовуються у виробництві крил для літаків Boeing 787.



Новітні ThinkPad X1 Gen 12 та X1 2-в-1 Gen 9 створюють прорив у світі ноутбуків преміумкласу завдяки новим функціям ШІ та інноваціям, орієнтованим на клієнта, покликаним трансформувати досвід користувачів. Завдяки постійним інноваціям у дизайні, матеріалах і зручності використання, а також тісній співпраці з провідними галузевими партнерами Lenovo представила нові бізнес-ноутбуки, що готові забезпечити "ШІ для всіх".

"Інновації ШІ в галузі ПК стали нашою пристрастю. Ми не просто створюємо комп'ютери, ми створюємо досвід, використовуючи різноманітний дизайн, більш стійкі матеріали та революційні технології штучного інтелекту, щоб забезпечити майбутнє бізнес-обчислень, — сказав Джеррі Парадайз (Jerry Paradise), віцепрезидент з комерційного напряму та управління продуктами в Lenovo Intelligent Devices Group. — Новітні ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 змінять досвід користувачів у роботі та взаємодії завдяки новій швидкості та ШІ на базі процесорів Intel Core Ultra".



Технологія штучного інтелекту поширюється на різні аспекти життєвого циклу продукту. Анонсовані ноутбуки ThinkPad підтримують додатковий набір рішень Lenovo Device Intelligence (LDI). Використовуючи технологію на основі штучного інтелекту, LDI надає ІТ-командам інструменти для діагностики, запобігання та усунення поширених проблем з продуктивністю ПК, а також для покращення досвіду роботи співробітників. Портфель рішень включає Lenovo Device Intelligence, Lenovo Device Intelligence Plus, а також Lenovo Device Intelligence Plus Managed Services:



• Lenovo Device Intelligence — це основне програмне забезпечення для моніторингу цифрового досвіду SaaS (програмне забезпечення як послуга), яке також входить до складу послуги Lenovo Premier Support Plus. Працюючи в хмарному середовищі, це рішення має функцію PC-agnostic і генерує аналітику на основі штучного інтелекту, проактивні ідеї та сповіщення, надійні звіти, усунення проблем і оцінку стану парку обладнання.



• Lenovo Device Intelligence Plus — це цифровий досвід співробітника SaaS, що поєднує в собі всі технології штучного інтелекту LDI, додаючи розширені відомості, сповіщення, звіти, аналітику та більше можливостей для усунення проблем. Lenovo Device Intelligence Plus має розширені функціональні можливості, такі як цифрова оцінка користувацького досвіду, правильний вибір апаратного та програмного забезпечення, оцінка впливу на продуктивність, аналіз першопричин, порівняння з аналогами, а також можливості самовідновлення за допомогою комплексних інформаційних панелей та звітів.



• Служба Lenovo Device Intelligence Plus Managed Service — це команда сервісних експертів Lenovo, які керують програмним забезпеченням LDI Plus від імені клієнтів, щоб відстежувати стан парку їх пристроїв, усувати проблеми, допомагати оптимізувати планування ІТ-ресурсів та рекомендувати покращення цифрового досвіду своїх співробітників.



Отримати максимальну потужність тепер можна з новим Lenovo IdeaPad Pro 5i (16"), першим у світі користувацьким ноутбуком Intel Evo Edition на базі процесорів Intel Core Ultra. Вони забезпечують швидке створення та редагування фотографій зі штучним інтелектом, швидкий експорт відео та прискорену роботу в багатозадачному режимі завдяки Intel AI. Це означає можливості перетворення тексту в зображення, створення генеративного тексту зі штучним інтелектом, а також прискорення робочих процесів редагування фотографій і відео завдяки високоякісному попередньому перегляду та швидшому експорту відео. Завдяки новим процесорам Intel і графічному процесору для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 4050, що забезпечує до 115 TDP, IdeaPad Pro 5i оснащений швидкими інструментами створення на основі генеративного ШІ, які допомагають творцям втілювати свої ідеї в життя. Свободу підлаштовуватися під різні стилі робочого процесу забезпечує 14- і 16-дюймовим дисплеям. Незалежно від того, що робите — створюєте, редагуєте чи навіть граєте — на OLED-дисплеї зі співвідношенням сторін 16:10 і частотою оновлення 120 Гц, що на 100% відповідає стандарту DCI-P3, зображення буде яскравим, чітким і чистим.



Коли продуктивність — на першому місці, IdeaPad Pro 5i забезпечує найкращі результати завдяки інфрачервоній FHD-камері з датчиком заднього плану та шторці конфіденційності, яка підтримує Windows Hello для швидкого та безпечного входу в систему. Полімерний акумулятор місткістю 84 Вт*год підтримує технологію швидкої зарядки Rapid Charge Express через Thunderbolt 4, що забезпечує максимальну продуктивність під час сеансів роботи та швидку передачу даних. А розширюваний слот для твердотілих накопичувачів дозволяє зберігати ще більше даних, окрім твердотілого накопичувача PCIe M.2 SSD об'ємом до 1 ТБ. Усе це при вазі 1,46 кг для 14-дюймового варіанту та 1,95 кг для 16-дюймового корпусу Arctic Grey у всіх моделях IdeaPad Pro 5i.



Нова потужна та продуктивна модель відповідає принципам екологічної стійкості. Нижня кришка ноутбука на 50% складається з переробленого алюмінію, а системна оболонка на 90% з пластику, що видобувається в океані. Ноутбук IdeaPad Pro 5i має сертифікати EPEAT Gold та ENERGY STAR, що відповідає найвищим екологічним критеріям довговічності продукту, циклічності дизайну та енергоефективності. Компанія Lenovo також пропонує послугу CO2 Offset Service для компенсації передбачуваних викидів вуглекислого газу пристроєм.



"Ми дуже пишаємося продовженням нашого тісного партнерства з Intel щодо запуску їхнього новітнього покоління процесорів і раді, що наш Lenovo IdeaPad Pro 5i — це перший у світі користувацький ноутбук на платформі Intel Evo та на базі процесорів Intel Core Ultra, — коментує Цзюнь Оуян (Jun Ouyang), віцепрезидент та генеральний директор напрямку персональних комп'ютерів у Lenovo, Intelligent Devices Group. — Лінійка процесорів Intel Core Ultra забезпечує можливості ШІ на IdeaPad Pro 5i, які надають користувачам нові переваги з точки зору продуктивності та творчості".

