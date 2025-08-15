Sentient представляє AI-мережу з відкритим кодом The GRID

15 августа 2025 г., 13:35

Компанія зі штучного інтелекту Sentient представила The GRID, мережу з відкритим кодом, призначену для створення та монетизації систем загального штучного інтелекту (AGI).



Стверджується, що ця платформа спрямована на забезпечення децентралізованої альтернативи закритим торговим майданчикам штучного інтелекту від таких фірм, як OpenAI. Розробники можуть підключати своїх агентів, моделі або інструменти штучного інтелекту та отримувати винагороди на основі токенів, а також плати за використання та підписки, доступні як додаткові шляхи монетизації.



На момент свого дебюту The GRID містив понад 40 агентів штучного інтелекту, 50 джерел даних і понад 10 моделей, що охоплюють як Web2, так і Web3. До них належать такі інструменти, як Napkin, генеративний графічний движок, та Exa, пошуковий стартап, а також агенти, пов'язані з блокчейном, розгорнуті в Base, Polygon, Arbitrum та інших.



Користувачі можуть отримати до них доступ через Sentient Chat, інтерфейс для виявлення та об'єднання агентів у робочі процеси, здатні виконувати такі завдання, як координація календаря, генерація коду та візуалізація даних.



«GRID — це найбільша у світі колекція інтелекту з відкритим кодом та економічні напрямки, які дозволяють йому масштабуватися», — сказав Хіманшу Тьягі (Himanshu Tyagi), співзасновник Sentient. «Це не просто кращий магазин додатків для AI; йдеться про забезпечення базової інфраструктури, щоб зробити AI з відкритим кодом життєздатним у довгостроковій перспективі».



Ключовою особливістю GRID є акцент на сумісності. Платформа дозволяє агентам обмінюватися пам'яттю та координувати дії в режимі реального часу. Це має на меті розв'язати проблему в корпоративному AI, де кілька «допоміжних» систем часто працюють ізольовано.



Sentient каже, що понад два мільйони людей приєдналися до списку очікування на мережу, а десятки партнерів беруть участь у дебюті.



Керівництво компанії розглядає цю ініціативу як зусилля щодо демократизації розвитку AGI, що дозволить громадам керувати технологією та отримувати від неї вигоду, а не зосереджувати контроль у руках невеликої кількості приватних лабораторій.

