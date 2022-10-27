«Київстар» продовжує відновлення зв'язку у звільнених районах Донеччини та Харківщини

27 октября 2022 г., 8:15

0

Tweet

Національний телеком-оператор «Київстар» продовжує відновлювати мобільний зв'язок у східних регіонах України. Нещодавно співробітники компанії відбудували базові станції у звільнених селах Гостре та Курахівка Донецької області, а також Кіндрашівка, Борова та Вільча Харківської області.



Мобільний зв'язок «Київстар» у цих населених пунктах вже працює і місцеві мешканці можуть безперешкодно телефонувати рідним і близьким, користуватись інтернетом, дізнаватись новини і отримувати важливу інформацію. Крім того, завдяки національному роумінгу, послугами мобільного зв'язку можуть користуватись також абоненти інших мобільних операторів України.



Також повідомляється, що протягом усього часу, коли населені пункти Донеччини і Харківщини знаходились під окупацією, Київстар зберігав за місцевими абонентами їх номери телефонів. Крім того, для звільнених населених пунктів діють спеціальні тарифні умови: безкоштовні дзвінки у мережі, а також пакети мегабайтів та хвилин на інші мережі.



Щодня телеком інженери «Київстар» працюють у звільнених населених пунктах, щоб якомога швидше повернути місцевим мешканцям можливість спілкуватись з близькими та рідними. Крім того, компанія продовжує будувати нові об'єкти мобільного зв'язку для покращення роботи мережі. Так, за 9 місяців 2022 року телеком-оператор побудував 439 нові базові станції 4G, а також модернізував 6,2 тисяч діючих базових станцій для збільшення швидкості мобільного інтернету.



У 2022 році національний телеком-оператор інвестував у будівництво та розвиток телеком інфраструктури в Україні майже 1,7 мільярдів гривень.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада