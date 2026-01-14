Mesh-маршрутизатор Acer Predator 5G CPE підтримує Wi-Fi 7

14 января 2026 г., 13:35

Компанія Acer розширила свою лінійку засобів підключення чотирма новими мережевими пристроями, які забезпечують зв’язок за стандартами нового покоління Wi-Fi 7 та 5G і охоплюють більше сценаріїв використання.



Нова лінійка включає Predator Connect X7S 5G CPE, дводіапазонний mesh-маршрутизатор Acer Connect Ovia T360 із підтримкою Wi-Fi 7, тридіапазонний mesh-маршрутизатор Acer Connect Ovia T520 із підтримкою Wi-Fi 7 та мобільну точку доступу Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi. Усі вони покликані надавати швидке, стабільне та безпечне з’єднання для систем «Розумний дім», геймерів, гібридних працівників і тих, хто часто подорожує.



Для геймерів і користувачів, орієнтованих на максимальну продуктивність, Predator Connect X7S 5G CPE забезпечує з’єднання 5G зі швидкістю завантаження до 4,67 Гбіт/с. Цей маршрутизатор розроблено для найдинамічніших ігор та стримінгу навіть за обмежень щодо оптоволоконного підключення. Пристрій підтримує тридіапазонний Wi-Fi 7 (2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц), а отже, гарантує низький рівень затримки та високу пропускну здатність у всьому домі.



Передова технологія Multi-Link Operation (MLO) та підключення Wi-Fi 7 до 5764 Мбіт/с додатково збільшують швидкість відгуку, адже використовують кілька діапазонів для стабілізації з’єднання, коли активовано багато пристроїв. Окрім того, пристрій оснащено технологією Hybrid Quality of Service (QoS), сумісною з механізмом пріоритизації Intel Killer, що допомагає оптимізувати пропускну здатність для програм, чутливих до затримок і вимогливих до ресурсів, як-от онлайн-ігри, потокове відео та хмарні сервіси.



Маршрутизатор Predator Connect X7S 5G CPE підтримує 5G або 4G LTE на основі Nano-SIM і має кілька антен для стабільного приймання сигналу. Він використовує мобільне з’єднання як основне і водночас має змогу переходити на резервний Ethernet WAN 2,5 Гбіт/с, що допомагає підтримувати безперервне підключення для ігор, стримінгу та керування «розумним домом».



Дводіапазонний маршрутизатор Acer Connect Ovia T360 із підтримкою Wi-Fi 7 забезпечує високошвидкісне з’єднання в діапазонах 2,4 ГГц та 5 ГГц і розрахований на покриття до 90 м² на один вузол. Тож це рішення для стандартних квартир або невеликих будинків, де щодня потрібне надійне інтернет-з’єднання. Тридіапазонний маршрутизатор Acer Connect Ovia T520 із підтримкою Wi-Fi 7 на додачу до діапазонів 5 ГГц та 2,4 ГГц підтримує діапазон 6 ГГц. Кожен вузол покриває до 110 м², що підходить для більших житлових приміщень або середовищ із великою кількістю одночасно підключених пристроїв. Він підтримує швидкість до 5764 Мбіт/с (Wi-Fi 7) та інтенсивне передавання даних під час потужних ігор і стримінгу.



Обидві моделі передбачають збільшення площі покриття та усунення «мертвих зон» Wi-Fi у будинках і невеликих офісах, а також забезпечують стабільніше з’єднання між кімнатами. Вони підтримують функції Wi-Fi 7, як-от MLO, що допомагає зменшити затримку та покращити пропускну здатність завдяки одночасному використанню кількох діапазонів.



Їх лаконічний індустріальний дизайн гармонійно вписується в сучасні інтер’єри, а виділені порти WAN та LAN забезпечують високошвидкісне дротове підключення до таких пристроїв, як смарттелевізори, ігрові консолі та настільні ПК. У конфігурації з кількох mesh-вузлів можна додавати додаткові модулі для розширення покриття, а автоматичне перемикання між ними гарантує безперебійний роумінг, коли користувачі переміщуються з кімнати до кімнати.



Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi – це компактна портативна точка доступу, яка роздає мобільний Інтернет на ноутбуки, планшети та смартфони. Вона підтримує до 16 підключених пристроїв одночасно через дводіапазонний Wi-Fi 6 (2,4 ГГц + 5 ГГц). Таку мобільну точку доступу розроблено спеціально для надійного високошвидкісного з’єднання в дорозі, незалежно від того, чи це ділові подорожі, щоденні поїздки, відвідування заходів, чи просто роздача Інтернету друзям, родині або колегам. У режимі роздачі Інтернету Acer Connect M4D забезпечує до 15 годин автономної роботи, що дає змогу працювати повний день без доступу до електромережі. Пристрій підтримує різні формати SIM-карток (Nano-SIM, eSIM та Virtual SIM) для доступу до 5G у різних операторів та в різних регіонах. Окрім того, він може працювати в режимі WISP (Wi-Fi Internet Service Provider, Wi-Fi Extender), підключаючись до наявної точки доступу Wi-Fi (AP) та перерозподіляючи інтернет-з’єднання на інші пристрої. Користувачі можуть зберігати кілька профілів eSIM та за потреби перемикати операторів під час подорожей. Це дає змогу залишатися на зв’язку будь-де. Acer Connect M4D підтримує режим USB-модема для систем під керуванням Windows, macOS, ChromeOS або Linux.



Док-станція, що входить до комплекту, дозволяє Acer Connect M4D виконувати роль компактного домашнього або офісного маршрутизатора з портом RJ45 LAN для дротових пристроїв. Завдяки док-станції пристрій підтримує функції 5G NR для LAN та WAN (із перемиканням через екран). Що стосується безпеки, то пристрій підтримує сучасне шифрування WPA2/WPA3, брандмауери, блокування SIM-карток, блокування екрана PIN-кодом і використання VPN для захисту даних. Завдяки автоматичним оновленням програмного забезпечення для Acer Connect M4D, здійсненим за каналами бездротового зв’язку, користувачі отримують і безперебійне підключення, і захист даних без жодних зайвих клопотів.



Простота керування й безпека є ключовими аспектами розробки нових пристроїв Predator та Acer Connect Ovia. Усі три продукти підтримують керування через програму Acer Connect, тож користувачі мають змогу налаштовувати їх, регулювати й додавати mesh-вузли, переглядати підключені пристрої та настроювати гостьовий доступ просто зі смартфона. Крім того, ці пристрої передбачають єдиний набір функцій безпеки, включно з шифруванням WPA3, підтримкою VPN, батьківським контролем та опціями брандмауера, що має на меті захистити домашні мережі та підключені пристрої від онлайн-загроз.



Predator Connect X7S 5G CPE надійде в продаж у країнах Північної Америки з початковою ціною $499,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у травні 2026 р. з початковою ціною 349 євро.



Acer Connect Ovia T360 надійде в продаж у країнах Північної Америки в березні 2026 р. з початковою ціною $149,99 (1 шт.), $279,99 (2 шт.), $399,99 (3 шт.); у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у квітні 2026 р. з початковою ціною 79,99 євро (1 шт.), 149,99 євро (2 шт.), 219,99 євро (3 шт.).



Acer Connect Ovia T520 надійде в продаж у країнах Північної Америки в II кварталі 2026 р. з початковою ціною $199,99 (1 шт.), $379,99 (2 шт.), $549,99 (3 шт.); у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у липні 2026 р. з початковою ціною 159,99 євро (1 шт.), 299,99 євро (2 шт.), 449,99 євро (3 шт.).



Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi надійде в продаж у країнах Північної Америки в II кварталі 2026 р. з початковою ціною $299,99; у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у червні 2026 р. з початковою ціною 249,99 євро.

