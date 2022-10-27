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Apple випустить 16-дюймовий iPad?

27 октября 2022 г., 9:25
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Лише днями Apple почала продавати оновлені iPad Pro та iPad 10-го покоління, але вже з'явилися повідомлення про нову дуже незвичайну модель, яка готується до випуску.

За словами Уейна Ма з видання The Information, Apple працює над масивним 16-дюймовим iPad, який може з'явитися на полицях магазинів до кінця наступного року.

Тобто планшет матиме такий же великий дисплей, як і старша модель MacBook Pro, і буде орієнтований на цифрових художників і творців контенту, яким потрібна більша поверхня для роботи. Пристрій, ймовірно, матиме більшу версію miniLED-дисплея Apple XDR, який використовується в 12,9-дюймовому iPad Pro.

Як вважають наглядачи, з огляду на більший розмір і батарею, можливість включення чіпа M2 Pro або M3 Pro, а не стандартного M2 (або M3), здається розумною. Безумовно, це буде найдорожчий iPad від Apple, і для нього знадобляться абсолютно нові аксесуари (чохли, обкладинки та клавіатури), які, ймовірно, також будуть коштувати дорожче. Ймовірно стартова ціна складе 1499 дол.

Дизайн iPad Pro не змінювався з 2018 року, коли Apple додала Face ID і підтримку Apple Pencil другого покоління. З тих пір були лише незначні оновлення.

У попередніх прогнозах стверджувалося, що Apple розглядає випуск 14,1-дюймовий iPad Pro на початку 2023 року. Незрозуміло, чи компанія просто зважує варіанти різних розмірів, чи насправді випустить на ринок в наступному році iPad у двух діагоналях більших, ніж поточна 12,9-дюймова модель.

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