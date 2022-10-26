Nvidia працює над голографічним VR-дисплеєм

26 октября 2022 г., 17:15

Компанія Nvidia подала заявку на патент, в якому описується пристрій голографічного VR-дисплея. Хоча в цьому документі наводиться тільки опис технології формування зображення, судячи з контексту, передбачуваною сферою застосування є ігрова. Річ у тім, що в тексті заявки ігри згадуються як можлива форма розваг, які споживаються на пристрої, ігрові контролери - як пристрій уведення, а ігрові консолі - як джерело зображення, що показуються. На жаль, зображення патенту, як зазвичай, не дають жодних вказівок на продукти, в яких передбачається використовувати технологію. При цьому в ньому згадується, що технологія може бути використана в додатках доповненої та змішаної реальності.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада