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Nvidia працює над голографічним VR-дисплеєм

26 октября 2022 г., 17:15

Nvidia працює над голографічним VR-дисплеєм

Компанія Nvidia подала заявку на патент, в якому описується пристрій голографічного VR-дисплея. Хоча в цьому документі наводиться тільки опис технології формування зображення, судячи з контексту, передбачуваною сферою застосування є ігрова. Річ у тім, що в тексті заявки ігри згадуються як можлива форма розваг, які споживаються на пристрої, ігрові контролери - як пристрій уведення, а ігрові консолі - як джерело зображення, що показуються. На жаль, зображення патенту, як зазвичай, не дають жодних вказівок на продукти, в яких передбачається використовувати технологію. При цьому в ньому згадується, що технологія може бути використана в додатках доповненої та змішаної реальності.

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