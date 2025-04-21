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У Китаї тестується перша в світі широкосмугова мережа зі швидкістю 10 Гбіт/с

21 апреля 2025 г., 17:35
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Видання Mydrivers, повідомляє, що у Китаї офіційно проведенне текстування в провінції Хебей найшвидшої в світі широкосмугової мережі, що стало значним стрибком у розвитку інтернет-інфраструктури, покликаним здійснити революцію в наданні надшвидкісних послуг передачі даних.

Мережа, спільно розроблена Huawei та China Unicom, забезпечує швидкість завантаження до 9 834 Мбіт/с, швидкість вивантаження до 1008 Мбіт/с і затримку в 3 мс.

У проєкті використовується технологія 50G Passive Optical Network (PON), яка є передовим досягненням порівняно з наявними волоконно-оптичними системами. Ця розробка виводить Китай на передові позиції в галузі глобального широкосмугового зв'язку, випереджаючи багато країн, включно з ОАЕ і Катаром, які наразі лідирують у сфері комерційного розгортання широкосмугового зв'язку.

«Завантаження повнометражного фільму у форматі 4K, зазвичай розміром 20 ГБ, яке за швидкості з'єднання 1 Гбіт/с тривало б до 10 хвилин, тепер може бути виконано менш ніж за 20 секунд», - йдеться в технічному брифінгу Huawei.

Очікується, що представлена широкосмугова мережа буде підтримувати широкий спектр додатків з високою пропускною спроможністю, включно з хмарними обчисленнями, віртуальною і доповненою реальністю, потоковим відео 8K і системами «розумного будинку». На думку експертів, вона також зробить революцію в охороні здоров'я, дистанційній освіті та розумному сільському господарстві, забезпечивши швидку і стабільну передачу даних.

Зазначається, цей запуск підкреслює довгострокову стратегію Китаю, спрямовану на домінування на наступному етапі цифрового підключення та модернізації інфраструктури.

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