Softprom розширив портфель рішень з кібербезпеки пристроями LECS

21 апреля 2025 г., 16:35

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Компанія Softprom оголошує про підписання дистриб’юторської угоди з постачальником рішень у сфері кібербезпеки LECS – Cyber Evolution. Партнерство дозволить посилити пропозицію передових інструментів для виявлення та реагування на кіберзагрози. Завдяки цій співпраці Softprom зможе надавати новітні рішення LECS своїй партнерській мережі та їх клієнтам, підвищуючи кіберстійкість у контексті стрімко мінливого ландшафту загроз.

LECS – Cyber Evolution спеціалізується на проактивних технологіях захисту, включаючи інтелектуальний аналіз загроз, поведінкову аналітику та реагування на інциденти на базі штучного інтелекту.

LECS – це компактний Plug&Play-пристрій для виявлення та реагування на загрози, оснащений запатентованою системою протидії, що захищає будь-яку локальну мережу (LAN) від найнебезпечніших кібератак.

Перша «чорна скринька» від LECS була натхненна військовими та аерокосмічними технологіями, і може застосовуватися як у віртуальних, так і у фізичних середовищах.

У межах підписаної угоди компанія Softprom отримала право на дистрибуцію повного пакета рішень LECS у регіоні DACH (Австрія, Німеччина, Швейцарія), Болгарії, Греції, Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Україні та Узбекистані. А також надавати локальну технічну підтримку, навчання, професійні послуги, що дозволять партнерам і замовникам повністю реалізувати потенціал своїх інвестицій у кібербезпеку.

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