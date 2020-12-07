«Киевстар» поможет финансовым организациям защититься от мошенничества

7 декабря 2020 г., 12:15

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В дополнение к услуге финансового скоринга «Киевстар» предлагает микрофинансовым организациям (МФО) и банкам проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи. С помощью специального ПО заказчики смогут получать информацию от оператора в режиме реального времени. Услуга SIM Check разработана, в том числе, для защиты владельцев «финансовых» номеров телефонов.

Суть услуги в следующем: финансовые учреждения, с которыми сотрудничает «Киевстар», направляет запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн кредит, или проводится другая финансовая операция. Оператор проверяет, перевыпускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период. При этом строго соблюдаются нормы законов «О персональных данных» и «Об информации» и сведения об абонентах не передается третьим лицам. Банк или МФО получает лишь конкретный телеком-показатель – факт смены SIM-карты.

Таким образом, добавляя полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, финансовая организация сможет определить мошенническую операцию и заблокировать ее, сохранив средства клиентов. Стоимость сервиса зависит только от количества обращений за данными.

«С помощью услуги SIM Check финансовые организации проводят дополнительную проверку и точнее оценивают риски невозврата средств, например при оформлении кредита. Мы рекомендуем своим бизнес-клиентам комбинировать ее с сервисом кредитного скоринга, чтобы снизить финансовые риски», – говорит Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса «Киевстар».

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