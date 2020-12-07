Четырехсокетные серверы Supermicro получили сертификацию SAP и Oracle

7 декабря 2020 г., 13:25

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Компания Super Micro Computer объявила о том, что ее платформа четырехсокетных серверов на основе процессоров 3rd Gen Intel Xeon Scalable со встроенным ускорителем искусственного интеллекта теперь сертифицирована для использования в системах SAP HANA и Oracle Linux, а также средствах виртуализации. Поставляемые крупными партиями 4-сокетные серверы размером 2U в сочетании с расширенной корпоративной версией программного обеспечения позволяют клиентам эффективно использовать потенциал, преимущества и простоту этих комплексных решений для выполнения задач в системах SAP и Oracle, предполагающих большие объемы вычислений.



"Предлагаемый компанией Supermicro 4-сокетный сервер на базе масштабируемого процессора 3rd Gen Intel Xeon продемонстрировал превосходное проникновение на рынок и получил позитивный отклик со стороны корпоративных клиентов, ― сообщил старший вице-президент и руководитель отдела контроля производства компании Supermicro Раджу Пенуматча (Raju Penumatcha). ― Благодаря дополнительной сертификации согласно требованиям SAP и Oracle клиенты могут оперативно использовать 4-сокетную платформу для удовлетворения самых высоких требований корпоративных и облачных систем".



4-сокетный сервер оснащается новейшим ЦП Intel и техническими средствами хранения информации: до 112 ядер Xeon и до 18 ТБ системной памяти при смешанной комплектации модулями типа DDR и энергостойкой памятью Intel 2nd Generation Optane для центров обработки данных. Число межпроцессорных связей увеличивается с 3 до 6 линий шины UPI, что значительно сокращает время задержки в работе системы и повышает ее пропускную способность. Данная система поддерживает до 24 накопителей и сетевое соединение со скоростью 100 Гбит/с.



В настоящее время происходит трансформация отрасли, в рамках которой кластеры 4-сокетных процессоров x86 заменяют стеки Unix в компаниях и финансовых учреждениях, где требуются высокие уровни доступности и производительности, которые могут соответствовать традиционным мейнфреймам или превосходить их. Supermicro сотрудничает с компаниями, разрабатывающими и испытывающими 4-сокетные платформы для случаев использования традиционных мейнфреймов, таких как выявление мошенничества в режиме реального времени для финансовых учреждений, высокочастотный трейдинг и построение маршрутов в реальном времени для крупнейших райдшеринговых компаний, представленных сегодня на рынке.



"В компании N5 Technologies наша платформа Rumi™ позволяет предприятиям проводить моментальные бизнес-операции путем извлечения контекстно-зависимой и актуальной информации из огромных массивов данных в режиме реального времени, ― сообщил глава компании N5 Technologies Гириш Мутреджа (Girish Mutreja). ― Благодаря 4-сокетной платформе Supermicro мы достигли поразительной производительности транзакций на уровне мейнфрейм-класса с молниеносно быстрым откликом при внушительной емкости памяти 50 ТБ 4-сокетная серия серверов Supermicro обеспечивает превосходную производительность вычислений в оперативной памяти и представляет собой весьма привлекательное предложение для любых предприятий, нуждающихся в серьезных вычислительных мощностях".

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