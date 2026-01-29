Кабмін розширив програму підвищення енергостійкості бізнесу та анонсував програму «СвітлоДім»

29 января 2026 г., 10:25

Кабінету Міністрів України розширив програму Доступні кредити 5-7-9% для підвищення енергостійкості бізнесу. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



За словами Очільниці Уряду, максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки.



«Бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей», – наголосила Юлія Свириденко.



Уряд також анонсував запуск програми «СвітлоДім», яка націлена на підтримку багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.



«Уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію. Розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку. Використати кошти потрібно за 45 днів», — поінформувала Юлія Свириденко.



Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області.



Це перший загальнодержавний проект такої підтримки для мешканців багатоквартирних будинків. Рішення та досвід його реалізації можуть бути масштабовані в майбутньому.



Урядова програма «СвітлоДім» (послуга “Допомога багатоквартирним будинкам”) реалізується спільно Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством цифрової трансформації України та АТ “Ощадбанк” із залученням банків партнерів (партнером може бути будь-який банк України).

