Квартальний виторг Microsoft зріс на 11% до 74,2 млрд дол.

Microsoft оприлюднила фінансові результати за другий квартал свого 2026 фіскального року, продемонструвавши вражаючу здатність конвертувати інвестиції в АІ у реальні фінансові показники.



Загальний квартальний виторг компанії сягнув 74,2 млрд дол., що на 11% перевищує результати аналогічного періоду минулого року.



Чистий прибуток корпорації склав 26,8 млрд дол., продемонструвавши ріст на 10%, тоді як операційний прибуток досяг позначки в 31,4 млрд дол., збільшившись на 12%. Ці результати підкріплюють стратегію Сатьї Наделли щодо тотальної інтеграції АІ-агентів та хмарних обчислень у кожен аспект життєдіяльності сучасного бізнесу та приватних користувачів, перетворюючи технологічний стек компанії на головний інструмент нової цифрової економіки.



Основним драйвером зростання став сегмент Productivity and Business Processes, дохід якого зріс на 15% і склав 32,4 млрд дол. В основі цього успіху лежить масовий перехід корпоративних клієнтів на версії Office 365 із інтегрованим АІ-помічником Copilot, а також стабільні показники LinkedIn та Dynamics 365. Соціальна мережа для професіоналів продемонструвала ріст виторгу на 12%, тоді як доходи від хмарних сервісів Dynamics злетіли на 19%. Це свідчить про те, що підприємства готові платити преміальну ціну за інтелектуальні інструменти, які здатні автоматизувати рутину та підвищувати продуктивність праці через глибоке впровадження алгоритмів АІ.



Напрямок Intelligent Cloud приніс корпорації 28,3 млрд дол., що на 10% більше, ніж торік. Ключовим активом тут залишається платформа Azure, доходи від якої в незмінній валюті зросли на 24%. Хоча темпи зростання хмарних обчислень дещо стабілізувалися порівняно з піковими періодами минулих років, спеціалізовані потужності для навчання та запуску моделей АІ дозволяють Microsoft утримувати лідерство у конкурентній боротьбі з іншими технологічними гігантами. Серверні продукти та супутні хмарні сервіси також показали здорове зростання на 11%, що підкреслює критичну роль інфраструктури Microsoft у підтримці глобальних цифрових операцій.



Сегмент More Personal Computing зафіксував дохід у розмірі 13,5 млрд дол., продемонструвавши помірне зростання на 4%. Попри певну стагнацію на ринку апаратного забезпечення, де доходи від пристроїв Surface залишилися на рівні минулого року, ігровий підрозділ Xbox показав ріст виторгу від контенту та сервісів на 10%. Це стало можливим завдяки успішній інтеграції раніше придбаних активів та розширенню підписки Game Pass. Доходи від Windows OEM також зросли на 5%, що вказує на поступове оновлення парку персональних комп’ютерів користувачами, які прагнуть отримати пристрої з локальною підтримкою функцій АІ.



Завершуючи фінансовий звіт, керівництво Microsoft підкреслило, що розмитий чистий прибуток на одну акцію склав 3,61 дол., що на 11% вище показників минулого року. Компанія повернула акціонерам 10,2 млрд дол. у формі дивідендів та викупу акцій, зберігаючи при цьому колосальні ресурси для подальших капітальних інвестицій у дата-центри наступного покоління. На початок 2026 року Microsoft остаточно закріпилася в ролі головного архітектора АІ-інфраструктури, де синергія хмарних потужностей та прикладного програмного забезпечення створює унікальну конкурентну перевагу на світовому ринку.

