JEDEC додає два нові стандарти, що підтримують технологію Compute Express Link

25 сентября 2024 г., 15:45

0

Tweet

Асоціація JEDEC оголосила про публікацію двох нових стандартів, що підтримують технологію Compute Express Link (CXL). Ці доповнення завершують комплексне сімейство з чотирьох стандартів, які забезпечують галузі гнучкість при розробці широкого спектра продуктів пам'яті CXL. Усі чотири стандарти доступні для безоплатного завантаження із сайту JEDEC.



JESD319: JEDEC Memory Controller Standard - for Compute Express Link (CXL) визначає загальні специфікації, параметри інтерфейсу, протоколи сигналізації та функції для CXL Memory Controller ASIC. Ключові аспекти охоплюють довідкову інформацію про розпіновку та функціональний опис, що містить інтерфейс CXL, контролер пам'яті, пам'ять RAS, метадані, тактування, скидання, продуктивність і вимоги до конфігурації контролера. JESD319 орієнтований на додатки розширення пам'яті з прямим підключенням на базі CXL 3.1, забезпечуючи базову стандартизовану функціональність і даючи змогу використовувати додаткові інновації та налаштування.



JESD325: JEDEC Memory Device Management Standard - for Compute Express Link (CXL) являє собою еталонну специфікацію систем і можливостей управління пристроями в пристроях пам'яті CXL. Він призначений для польових змінних пристроїв пам'яті CXL на базі PCIe Gen 5 і сумісний зі специфікацією CXL 2.0 або пізнішою. Розглядаються такі ключові теми:

- Вимоги до інтерфейсу управління (фізичний рівень, транспортний рівень і рівень протоколу).

- Вимоги до безпеки (алгоритми підпису та хешування, безпечне завантаження, безпечне оновлення FW, SPDM).

- Вимоги до датчиків та елементів керування.

- Вимоги до терморегулювання.

- Вимоги до змісту даних про життєво важливі вироби FRU.



JESD319 і JESD325 приєднуються до раніше опублікованих стандартів JEDEC за цією темою: «JESD317A: JEDEC Memory Module Reference Base Standard - for Compute Express Link (CXL)» і «JESD405-1B: JEDEC Memory Module Label - for Compute Express Link (CXL)».



«З публікацією JESD319 і JESD325 JEDEC завершила створення надійного сімейства стандартів на підтримку технології CXL», - сказав Міан Куддус (Mian Quddus), голова ради директорів JEDEC. «Цей набір стандартів JEDEC надає галузі гнучкість для розроблення широкого спектра продуктів пам'яті CXL, від пристроїв, що повністю відповідають стандартам JEDEC, до високодиференційованих рішень, що дотримуються основних стандартів управління».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора