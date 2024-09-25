Представництво Rakuten Viber в Україні стає резидентом спецпростору Дія.City

25 сентября 2024 г., 14:35

Українське представництво Rakuten Viber стало резидентом правового та податкового простору для IT-компаній Дія.City. Раніше у 2024 році компанія Rakuten, японська власниця популярного месенджера, повідомила про рішення приєднатись до Дія.City, разом із відкриттям офісу в Києві.

«Rakuten Viber бере активну участь у розвитку української цифрової екосистеми, і має намір і надалі залишатися її невіддільною частиною. Дія.City створює для цього всі можливості», – коментує Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні.

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