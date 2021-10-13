Из жизни ушел Алексей Мась, известный украинский интернет-предприниматель

13 октября 2021 г., 17:35

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В возрасте 47 лет после непродолжительной болезни ушел из жизни известный украинский интернет-предприниматель Алексей Мась. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его брат.

Алексей Мась, «человек в красной рубашке», был большим энтузиастом новых технологий и, можно сказать, стоял у истоков онлайн-предпринимательства в Украине. После окончания «Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко», он работал программистом, а в свободное время занимался развитием проектов, многие из которых в последствии становились известными и в некотором смысле даже знаковыми – «Украинская баннерная сеть», файлообменник Infostore.org, почтовый сервис Mail.ua, форум интернет-деятелей iForum и др. В течение трех лет Алексей занимал должность руководителя инновационной лаборатории компании «Киевстар», а в 2019 г. запустил проект «Крафтовые соцсети».

По словам знавших его людей, Алексей Мась умел объединять единомышленников, поддерживать и вдохновлять на создание инновационных проектов.

Светлая память.

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