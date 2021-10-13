McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию

13 октября 2021 г., 18:15

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McAfee Enterprise и Fireeye объявили о том, что Symphony Technology Group (STG) завершила приобретение Fireeye на общую сумму 1,2 млрд долл. С завершением этой сделки компании McAfee Enterprise и Fireeye объединяются в одну компанию.



Подчеркивается, что штат новой объединенной компании - более 5 тыс. сотрудников, а клиентская база - свыше 40 тыс. заказчиков по всему миру, при этом годовая выручка на уровне 2 млрд.



Генеральным директором этого объединенного бизнеса назначен Брайан Пальма (Bryan Palma), ранее занимавший пост вице-президента FireEye. В компанию он пришел в феврале нынешнего года, а до этого был на должности президента и СОО в BlackBerry. Ранее он работал на должности старшего вице-президента Cisco, вице-президента по решения кибербезопасности в Boeing. Брайан Пальма в свое время был назначен первым CISO компании PepsiCo.



«Высококвалифицированные команды McAfee Enterprise и Fireeye объединяют усилия, чтобы помочь нашим клиентам бороться с злоумышленниками, одновременно разрабатывая интегрированную платформу безопасности, основанную на искусственном интеллекте и автоматизации. Мы планируем стать лидерами отрасли, привнося инновации и опыт, чтобы сформировать будущее кибербезопасности», заявил Брайан Пальма.



Как отмечается, интеграция решений McAfee Enterprise по обеспечению кибербезопасности «от устройств к облаку» с обширным портфелем продуктов Fireeye открывает широкие возможности для обеспечения безопасности клиентов во всем мире. Портфель объединенного бизнеса обеспечит защиту конечных точек, инфраструктуры, приложений и облака. Новая компания будет опираться на прочные отношения с клиентами McAfee Enterprise и Fireeye, создавая новые преимущества для партнеров и реселлеров.

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