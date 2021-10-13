IBM представила решение для мониторинга экологических рисков

13 октября 2021 г., 16:55

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Корпорация IBM анонсировала набор ПО для экологического мониторинга на базе искусственного интеллекта, который поможет компаниям подготовиться и отреагировать на климатические и погодные риски, способные нарушить работу бизнеса. Новое решение упростит для компаний оценку их собственного воздействия на планету, облегчит соблюдение нормативных требований и ведение отчетности.



IBM Environmental Intelligence Suite поможет компаниям автоматизировать управление экологическими рисками и сделать менеджмент более эффективным, наладить процессы, лежащие в основе достижения экологических целей, в том числе учет и сокращение углеродных выбросов. Пакет ПО использует метеорологические данные от IBM, передовые технологии геопространственной аналитики, а также инновации от IBM Research. Это первый продукт, объединивший искусственный интеллект, метеорологические данные, аналитику климатических рисков и возможности для учета углеродных выбросов. Решение позволит компаниям тратить меньше ресурсов на обработку этих сложных данных и направить силы на анализ и принятие мер для совершенствования процессов.



Как отмечается, IBM разработала SaaS-решение, чтобы помогать прогнозировать влияние климатических изменений и погоды на бизнес через аналитику климатических рисков, отслеживать неблагоприятную экологическую обстановку, например, погодные аномалии, лесные пожары, наводнения, загрязнения воздуха, и уведомлять об этом. Например, супермаркеты смогут получить более точное представление о том, как их холодильные системы влияют на общий объем выбросов парниковых газов, и определить зоны, которые следует улучшить в приоритетном порядке. Кроме того, решение позволит измерять результаты и вести отчетность по экологическим инициативам, а также внедрять учет выбросов углерода, снизив при этом нагрузку на подразделения закупок и операционной деятельности.



«Будущее бизнеса и будущее окружающей среды тесно связаны. Компании сталкиваются не только с влиянием экстремальных погодных условий. Акционеры и регуляторы возлагают на них все больше ответственности за их воздействие на планету, - заявил Карим Юсуф (Kareem Yusuf), доктор наук, генеральный директор направления IBM AI Applications. - IBM объединяет возможности ИИ и гибридного облака, чтобы предоставить бизнесу аналитику экологических данных. Это поможет компаниям улучшить их экологические показатели и отчетность, повысить операционную эффективность, сократить потребление ресурсов, а также обеспечить устойчивость к климатическим изменениям».

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